O voto silenciado

Ontem pela primeira vez trabalhei como mesário voluntário. Na sessão onde atuei, na periferia de Campinas, pude observar muitas coisas.

O dia transcorreu com relativa tranquilidade, com uma eventualidade ou outra, mas sanada pelos técnicos do TRE.

Para mim, o mais interessante dessa experiência era o movimento do povo, essa entidade tão presente em tantas análises que fazemos para emitir nossas opiniões e projeções.

Alguns, aparentemente bolsonaristas, foram voltar vestidos de verde e amarelo. Não criaram tumulto ou qualquer questão. Os demais não pareciam ostentar nada. Em suas conversas nas filas estavam presentes a impaciência pela demora, algumas piadas, o futebol e tantas outras coisas da vida imediata, talvez pouco capitadas nas pesquisas.

Me senti um pouco instrumentalizado com um olhar etnográfico. Fui absorvido pelos jeitos, conversas e pela diversidade dos eleitores que passaram pela sessão em que trabalhei. Sim, a pobreza não é homogênea.

Ao encerrar os trabalhos pude ver o resultado no boletim de urna; Bolsonaro em primeiro lugar com uma pequena diferença para Lula, o segundo colocado. Confesso que fiquei espantado e preocupado.

Ao final do dia, olhando para o resultado do primeiro turno, minha cabeça estava inquieta e eu estava frustrado, mas não conseguia deixar de pensar no pedaço de Brasil que passou pela minha sessão, pedaço com o qual convivo todos os dias. Afinal; por qual maldade se errou tanto nas pesquisas e análises que fizemos antes do resultado do primeiro turno? No fundo fiquei pensando se nossas análises não falam mais do que pensamos ou esperamos dos pobres do que propriamente dos pobres em si. Será que conhecemos aqueles dos quais falamos?

Para me sentir seguro, acompanhei diversas interpretações dos fatos por analistas e jornalistas que adoro no campo progressista. Ouvi de tudo. De suspeição sobre os institutos de pesquisa eleitoral à migração do tal voto envergonhado em Ciro, para Bolsonaro. E me veio a questão: não seria um voto envergonhado?

Assombrosamente, o mestre Paulo Freire me surge reafirmando algo fundamental em sua teoria. Paulo dizia não acreditar numa existência silenciada. A existência silenciada será porta voz de uma consciência opressora e nesse sentido não portará a sua palavra, palavra de sua realidade, mas a palavra de quem tem outros interesses. Para ele, é preciso que haja a pronúncia, pois é só pela pronúncia que se pode mirar uma realidade e desejar mudá-la. Não seria então um voto silenciado?

Com isso deu para pensar que talvez estejamos fazendo análises e projeções sobre realidade que não conhecemos. Antes de pensar o povo como uma massa amorfa e sujeita a qualquer força que as molde, cabe nos perguntar: por que as ideias conservadoras e da direita estão convencendo essas pessoas?

Talvez nosso desconhecimento de dentro, como etnógrafos, da realidade dessas pessoas, seja parte da resposta. Talvez nossas análises sejam muito mais estereotipadas e enviesadas de elementos da classe e lugares que frequentamos do que nossa abertura para compreender. Há coisas no universo do povo simples das periferias de hoje que pouco compreendemos. Talvez a vida não de a essas pessoas as projeções de tempo, carreira e futuro que muitos de nós temos. Temos que admitir que há lugares onde se vive menos, onde o que está em jogo não é o futuro, mas um tempo mais tarde. Não dá para pensar em quatro anos. Talvez o povo não viva com tanto medo da violência, como apregoam os telejornais. Por aqui se vive é assustado. Assustado por não ter o que comer, como pagar a passagem de ônibus, pelo risco de ser despejado mais tarde...

Não sei indicar saídas. Minha cabeça ruidosa permanece inquieta. O que eu sei é que não tivemos voto envergonhado. Tivemos sim, o voto sem vergonha e sem pudor de uns. E o voto dos silenciados que quase ninguém escuta ou compreende.

