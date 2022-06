O X da questão da XP

Apoie o 247

Por Denise Assis, para o 247

O X da pesquisa XP, que teve de engavetar a última rodada do lote de pesquisas encomendadas ao Instituto Ipespe – o plano era publicar uma a cada semana -, não foi apenas esconder que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vencia de lavada o candidato Bolsonaro. Há método por trás de tal atitude.

Quem acompanhou par e passo o desenrolar do golpe de 2016 se recorda bem dos papers rotineiros enviados à clientela, numa campanha antipetista desenfreada contra o Partido dos Trabalhadores (PT) e a manutenção da presidente Dilma no cargo. E, tal como os veículos de Comunicação, a técnica para imprimir celeridade ao desfecho a que acabamos assistindo, era a mala direta difamatória a pleno vapor. Em todas Lula aparecia como meliante.

Tanto fizeram que o bordão “Lula ladrão” rolou na boca do povo durante esses últimos anos, a ponto de a própria militância do partido fazer dele um grito de guerra, virando do avesso a acusação e transformando-a em carinho: “Lula, ladrão! Roubou meu coração”, era o que se ouvia nas manifestações ante impeachment e outras que se seguiram, na defesa dos direitos de modo geral.

O rótulo colado em Lula foi caindo no esquecimento, na mesma proporção que o governo Bolsonaro foi resvalando ladeira abaixo e oprimindo o povo com seus berros, a fome, as ameaças e o descontrole da economia, que jogou grande parte das pessoas na rua e outro tanto para debaixo da linha da pobreza. Uns de volta, outros estreando a desgraçada condição.

Lula liberto, trazendo à cena de volta o seu discurso emocionado em favor da população, e diante do não resultado prometido por Bolsonaro, que chegou lá de modo altamente questionável, fez emergir a nostalgia do que foi bom. Trouxe a saudade de um tempo em que o país e seu povo tinham a tranquilidade de dormir, sabendo que o dia seguinte seria igual ou melhor.

Alguns setores da sociedade, no entanto, insistiram no rótulo “lula ladrão”. Um deles, os meios de Comunicação, que sempre que se referem à liberdade do Lula e à parcialidade de Sérgio Moro, com a ressalva: “Mas isto não quer dizer que ele foi inocentado”, como se fosse possível arquivar um processo, sendo o réu culpado de alguma coisa. O outro, o mercado, com o jeito nebuloso que lhe caracteriza: “não podemos voltar àqueles tempos de jeito nenhum”. Que tempos? E aí deixam implícito tudo o que não se provou: “o tempo da roubalheira”. E, por fim, de maneira estridente, os bolsominions, que tal como um exército de robôs – ou serão mesmo robôs? – só fazem repetir por onde vão, duas palavrinhas, porque não conhecem mais palavras que isto: “Lula ladrão”.

Esses três segmentos apostavam no bordão para levar a eleição “no bico”. Tinham certeza de que quando a campanha engrenasse era esta a tecla que varreria Lula da política para sempre. Viajariam nesse estigma. E ao se depararem com o índice de 35% para Lula no quesito honestidade, contra 30% de Bolsonaro, perderam o rumo.

A XP Investimentos cancelou a divulgação de pesquisa do Instituto Ipespe que estava sendo publicada semanalmente e vinha mostrando o ex-presidente Lula na frente de Jair Bolsonaro.

A pesquisa, que seria divulgada amanhã, (sexta,10), chegou a ser registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no sábado (4), sob o número BR-06295/2022. Nesta quarta (8), o registro foi retirado do site por determinação da própria corretora, de acordo com a coluna da jornalista Monica Bergamo.

“Bolsonaristas passaram a atacar a corretora nas redes sociais —um dos mais notórios deles foi o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que ironizou os resultados em seu perfil no Telegram. “O mesmo instituto deu Lula com 45% e Bolsonaro com 34% kkkkk", escreveu.

Além disso, para afronta dos antipetistas ferrenhos, na sondagem divulgada na semana passada, Lula aparecia com 45%, contra 34% do atual presidente na corrida presidencial. Ou seja, era o adeus às ilusões. Como assim? Todo o esforço para colar em Lula o rótulo de ladrão foi em vão??? Falhamos em nossa estratégia? Seremos nós a conceder a Lula o certificado de “honesto”, quando trabalhamos tanto para consolidar a ideia de que Lula assaltou o país???, devem ter se perguntado... Trancafiem esta pesquisa! Joguem fora a chave do cofre onde escondemos o que o povo revelou. Lula é honesto, era o que dizia o levantamento saído dos questionários. E está em primeiro lugar na preferência do eleitorado.

