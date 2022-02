Observações sobre o romance de 1930 e Raquel de Queiroz (O Quinze)

Apoie o 247

0 movimento literário brasileiro chamado MODERNISMO, profundamente influenciado pelas vanguardas estéticas europeias (cubismo, dadaísmo, surrealismo) caracteriza-se pela busca do elemento universal, urbano, industrial, científico, em detrimento do particular, do local, regional ou telúrico. 0 melhor exemplo é a primeira fase do movimento em São Paulo (Mário de andrade, tarsila do amaral, oswald de Andrade etc). "Paulicéia desvairada", "0 gasoduto ", 0 manifesto Pau brasil".

0 romance regionalista da década de 30 é um desdobramento dessa primeira fase, recuperando e apresentando aspectos sociais, regionais, telúricos, pitorescos do Nordeste: a seca, o cangaço, o messianismo, a fome, a violência, os retirantes, o latifúndio, a brutalidade das relações sociais etc.

Apesar do foco regional, há inovações estilísticas e formais. A coloquialidade, o duplo código linguístico, o discurso direto etc.

Ou seja, há uma conjugação da inovação da linguagem literária com os temas regionais. E o tom de denúncia das injustiças sociais, sem nostalgia ou saudade da antiga ordem. Diz-se que o início da fase se dá com a publicação do romance de José America de Almeida - A bagaceira. Depois, viriam vidas secas, 0 ciclo de José Lins do Rego sobre a cana de açúcar, 0 quinze, Luzia Homem, o cabeleira etc.

Esses romances variam de uma visão neo-realista ou neo-naturalista para uma visão religiosa, assistencialista ou paternalista e fatalista.

A descrição da realidade, às vezes se confunde com um discurso ora de identificação ingênua ora com fatalismo e resignação religiosa.



Alguns autores mudaram ao longo do tempo. Uns tornaram-se mais conservadores e se adaptam ao gosto popular pelo pitoresco, folclórico, exotico, diferentes. Outros evoluiram para uma prosa crítica e politicamente engajada. Exemplo dos primeiros. Raquel, Jorge Amado, Jose Lins Rego e Graciliano Ramos.

