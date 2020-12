Oficial da Abin, subordinado a olavista, negocia vacinas

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

Fiquei chocado com a notícia de que quem está negociando as vacinas do coronavírus é um alto oficial da Inteligência da Abin que não tem nada a ver com o peixe, matéria de Igor Mello, no UOL.

Nomeado por Bolsonaro a 10 de agosto último, Myron Moraes Pires foi transferido da Abin, pelo general Heleno, chefe do GSI, para comandar a estratégica Coordenação Geral do Complexo Industrial da Saúde do Ministério da Saúde.

E o que faz a CGCIS? Dentre outras tarefas, se envolve na produção de medicamentos, equipamentos, testes e demais insumos e ajusta a demanda de medicamentos e negocia com laboratórios e indústrias públicas e privadas.

Há, no SEI (Sistema Eletrônico de Informações) oito menções a Myron em negociações da vacina contra coronavírus.

Ele esrá subordinado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE), cujo chefe, Hélio Angotti, é discípulo de Olavo de Carvalho.

O combate à pandemia está nas mãos de um general apalermado, de um araponga e de um anti-vacina.

Deve ser por isso que as coisas não andam e não sabemos quando o Brasil será vacinado.

Myron não é o único pau-mandado de Bolsonaro na pasta. Há outros agentes da Abin, encarregados, dentre outras tarefas, de atuar em assuntos de interesse de Bolsonaro, em privatizações de Unidades de Atenção Básica e Saúde Mental e em monitorar entidades da sociedade civil que integram o Conselho Nacional de Saúde.

Outros 15 agentes da Abin atuam em outros ministérios.

Infiltrar espiões em órgãos públicos para vigiar funcionários e quem se relaciona com eles é típico de governos autoritários que tentam implantar estados policiais.

Quatro anos são insuficientes para atingir a meta, mas oito podem bastar.

O conhecimento liberta. Saiba mais