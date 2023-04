Oito de janeiro, o dia que “ainda” não acabou

Apoie o 247

O termo “golpe” significa soco, bofetada. Estamos sendo esbofeteados, há tempos; e vivemos sob a égide de golpismos. Somos resistentes, e já provamos isso, através de tantas sublevações de renome: Canudos, Comuna de Manaus, Cabanagem, Revolta da Chibata e tantas outras, sejam nativistas ou separatistas.

Em 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República, que na verdade, tardiamente funcionou como um soco na Monarquia (próspera?). A questão religiosa foi uma questão de relevância para que acontecesse a mudança. As forças militares, com exceção da Marinha, foram também interessadas nesta situação. E a Abolição da Escravidão, foi outro marco de esta proclamação.

A aristocracia rural descontente (sob os ideais positivistas) conspirou junto às forças armadas para que ocorresse o golpe de Deodoro da Fonseca. Derrubar a Monarquia foi uma questão de tempo: com tudo planejado, inclusive a geração de massa de escravos (já libertos) que ficaram descalços e à deriva, como mendicantes.

Há uma versão historiográfica de que os abolicionistas, que realmente visaram a liberdade dos seres humanos escravizados por trezentos anos, eram monarquistas. A quartelada de Quinze de Novembro foi necessária em relação aos interesses mundiais. Trocou-se a coroa pela cartola, segundo Gilberto Freire. Já que o imperador Pedro II, iniciou um processo de desleixo em relação ao comando imperial...

Um país ainda nem independente viu nascer uma república de brinquedo com a espada na mão, e seguimos daí de golpe em golpe, até chegarmos em 1964, ano fatídico, que transforma e patenteia o povo aqui gestado, em “oprimidos vigiados” dentro de um pedaço de chão encharcado de tortura e morte. Na verdade, os golpistas trabalham contra o povo. Sim, a burguesia, a elite, ou o que o valha obedece ao capital, na toada do “manda quem pode e obedece quem tem juízo”.

Há clichês sobre o golpe de 1964, os militares e o regime também vão sendo abandonados, como a ideia de que só após 1968 houve tortura e censura; a suposição de que os oficiais generais não tinham responsabilidade pela tortura e o assassinato político, a impressão de que as diversas instâncias da repressão formavam um todo homogêneo e articulado, a classificação simplista dos militares em “duros” ou “moderados” etc. Por tudo isso pode falar de uma nova fase da produção histórica sobre o período.

Por isso o que aconteceu no dia 08 de Janeiro de 2023, pode representar para certos historiadores, o que “atualmente” a imprensa de direita, de cativeiro, ou o que o valha vem classificando apenas como uma atuação da Esquerda, inclusive com a participação governista, vamos repensar leitores, pois este fato acontecido no dia supracitado na Esplanada dos Três Poderes em Brasília, poderá ser o dia que não acabou...e sem dúvida entra já, para a galeria dos “socos” ( ou golpes) contra a reconquista do estado democrático de direito de cada cidadão brasileiro.

Sem dúvida que o bolsonarismo plantou sua semente ultrajante no âmago de uma parcela da população que passou a destilar seu ódio por todos seus poros direitistas e sectários.

