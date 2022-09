Onda pró-Lula abala pilares de Ciro e Tebet e aproxima Lula da vitória no primeiro turno

Apoie o 247

ICL

Por Jeferson Miola, para o 247

A 10 dias da eleição, o empuxe da onda pró-Lula ganhou um impulso impressionante e abalou os pilares das candidaturas Ciro Gomes e Simone Tebet. E, em consequência, aumentou significativamente a possibilidade de vitória do Lula no primeiro turno.

Ciro, com sua campanha bolsonarizada, afastou brizolistas, trabalhistas e ex-pedetistas históricos. E vem perdendo apoio orgânico de dirigentes e militantes pedetistas, além de ex-apoiadores influentes, como Tico Santa Cruz e Caetano Veloso.

Mesmo que não atenda ao apelo de políticos e intelectuais estrangeiros para desistir da sua candidatura com o objetivo de viabilizar o enterro eleitoral do Bolsonaro no primeiro turno, na prática Ciro está “sendo desistido” pelos estamentos partidários. Com isso, corre o risco de derretimento eleitoral, devendo amargar um desempenho lastimável nas urnas.

A candidatura Simone Tebet, que já se ressentia com a migração de dirigentes emedebistas em direção a Lula, também está sendo abalada com novas defecções de tucanos históricos. Vale lembrar que meses atrás vários expoentes do PSDB já haviam anunciado voto no Lula.

Nesta semana, dois ex-ministros de FHC e o diretor do Instituto da Fundação FHC também declararem apoio a Lula. E nesta 5ª feira [23/9], foi a vez do próprio FHC se manifestar.

Sem mencionar explicitamente o nome do Lula, FHC pediu que em 2 de outubro os eleitores votem no candidato comprometido exatamente com aquilo que Lula defende e propõe no programa de governo.

Se não pretendesse apoiar Lula, FHC teria declarado explicitamente o voto na candidata Simone Tebet, cuja chapa eleitoral é integrada pela senadora Mara Gabrilli, do mesmo PSDB de FHC. Na mensagem que publicou, porém, FHC deixou implícito o voto no Lula.

Faltando apenas dez dias para a eleição, a erosão de pilares de sustentação das candidaturas de Ciro Gomes e Simone Tebet equivale a um xeque-mate nas pretensões eleitorais deles. E, como efeito, deixa Lula muito próximo de concretizar sua vitória já no primeiro turno.

Apoie a iniciativa do Jornalistas pela Democracia no Catarse

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.