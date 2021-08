Onde andará a Taís?

Muitos ainda hão de lembrar da cena em que uma mulher já com seus 36 anos realizou em um posto de gasolina na cidade de Caxias do Sul no Rio Grande do Sul. Naqueles dias estava havendo um movimento de caminhoneiros em todo o Brasil reclamando do preço dos combustíveis. A gasolina custava R$3,40.

Aquela senhora estava passando pelo local onde havia fila para abastecimento e resolveu dar uma força na situação. Ela estacionou o carro e se dirigiu ao local das bombas de combustíveis. E foi neste momento que Taís Helena Galon Borges encenou um discurso que viralizou na internet e teve seus 15 minutos de fama.

Mas Taís, diferente de outros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, conseguiu ultrapassar a barreira dos 15 minutos e é notícia ainda hoje. Com o preço da gasolina chegando a mais de R$ 7,00 em várias regiões do país é cobrada à presença dela no Posto Imigrante do bairro Lourdes em sua cidade.

Sumida desde aquela data, Taís virou “meme” diário nos últimos dias, e a pergunta que se faz é “Onde andará Taís?”. Ninguém sabe do seu paradeiro, ninguém sabe pra onde ela foi (obrigado Zeca baleiro).

Na internet várias pessoas já fizeram vídeos onde imitam o ato tresloucado daquela mulher em fevereiro de 2015. Definitivamente, toda vez que houver um aumento de combustíveis no Brasil a Taís será lembrada.

Taís precisa aparecer para que nós possamos saber o que ela tem a dizer sobre os constantes aumentos dos combustíveis atualmente.

