ICL

Após dois anos de pandemia e de quatro fevereiros de negacionismo o Carnaval voltou. Tenho para mim que o Carnaval é uma festa bem preparada, de mutirão, inteiração coletiva, de muita determinação cultural e, principalmente, de ser o que se é, numa dimensão lúdica.

Embora a distração festiva, vem a selvageria branca afrontar a originalidade de nossa gente com ofensas, discriminação de minorias.

O senador e ex-governador de Roraima, Chico Rodrigues, chamou os Ianomâmi de primitivos.

Ora, se nossos brasileiros das selvas são primitivos, deu merda mesmo – pois os “civilizados” falseiam balanços, camuflam prejuízos, embutem “jabutis” em emendas insólitas, falseiam documentos e saibam-se mais o quê!

Na tribo dos “primitivos”, como disse o tal político, o curumim não aprende a roubar ou levar vantagem em tudo a prejuízo alheio, não camufla dinheiro no cocar ou nas partes íntimas e nem começa a vida sexual nos churrascos regados a orgias. A iniciação do silvícola é bem diferente da dos brancos “evoluídos”, ele é preparado para ser guerreiro, enfrentar a vida respeitando princípios ancestrais e consoante à Natureza, não defenestrando cunhatãs, mas reconhecido pela tribo toda pelos seus valores. Nossos indígenas têm valores humanos e de sociabilidade. Sem nenhum assédio entre eles, andam nus pela natureza e com naturalidade, de colares no pescoço e pinturas nos corpos, livres, não devem nada a ninguém. Bonitos com suas penas coloridas no cocar e grafismos na pele, a pintura é um ato solidário, recíproco, de socialização, de fazerem e de se tocarem uns nos outros, da sua tradição genuína. Os xamãs e líderes da mata não precisam de comissões para abafar escândalos, nem inserem condições anômalas, particulares, adendos chamados jabutis, em texto de acordos consensuais.

Há muita preocupação em se retirar os invasores da garimpagem da maior Reserva indígena demarcada e rica em ouro e cassiterita, “alugada” por empresas de mineração! O presidente da comissão criada para tal demonstra mais clemência com os criminosos que espoliaram os ianomâmis extorquindo-os para lavra ilegal. O ouro não tem sido uma divisa para o Brasil, em vista da destruição do meio ambiente, contaminações dos veios d’água e rios – somente os contrabandistas lucram. Chãos de lavras tornam-se verdadeiras crateras, aluviões de sedimentos sem possibilidade agricultável, de replantio ou habitação. O metal sai do país a contrabando, sem nota fiscal ou lavado com notas frias, sem nenhum imposto ou lucro à nação, exportados, deixando a desgraça bem à mostra pelos indiozinhos esquálidos, pelados a pele e ossos, cabelos ralos caindo pelo mercúrio bebido do que era seu rio.

Se fossemos aplicar a categoria do que seja primitivismo humano, esta não cabe aos indígenas, exemplos de caráter, brasilidade e originalidade. Primitivos e selvagens são as pessoas que delapidam a nação e as florestas.

