Os bárbaros bolsominions e o resgate da alma do Brasil

Os bolsominions terão um encontro marcado com a democracia, assim como saberão da inequívoca resposta do povo às suas violências e preconceitos edit

Apoie o 247

ICL

Os bárbaros bolsominions ou bozolóides odeiam e desprezam a racionalidade, a lógica, as ciências, a cultura, a educação, além de negar os direitos civis, a democracia, o conhecimento, bem como combatem os marcos civilizatórios.

Eles vivem num mundo paralelo, irreal, atormentados psicologicamente e comportalmente pelas suas próprias fraquezas e razões plenas de recalques, rancores, invejas, intolerâncias, vinganças e iniquidades, que formatam seus ódios, que explodem em violência, tanto a presencial quanto a virtual.

Os fascistas, seus apoiadores e cúmplices saíram de seus porões fétidos e ausentes de luz e, com efeito, expressam com orgulho e ódio as vergonhas que sempre violaram e humilharam a humanidade e que, profundamente, causam-lhes dor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os bolsominions terão um encontro marcado com a democracia e a legalidade, assim como saberão da inequívoca resposta do povo brasileiro às suas violências e preconceitos nas eleições de 2022.

Por sua vez, eles retornarão com suas vergonhosas expressões e atitudes aos porões sombrios, lúgubres e infames de onde jamais deveriam ter saído. Está mais do que na hora de o Brasil retomar e resgatar sua luz para preencher e elevar sua verdadeira alma. É isso aí.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.