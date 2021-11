Os carros que chacoalham as bandeiras do Brasil

Caracterizados com a bandeira do Brasil, os donos dos carros julgam-se os autênticos brasileiros (os “verdadeiros brasileiros”, “cidadãos de bem”), que estão na arena pública lutando contra os “inimigos comunistas” (ou “esquerdistas”, ou “progressistas”, ou “petistas”, etc...) edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Não é nenhuma novidade as carreatas e as motociatas promovidas por aqueles que apoiam o atual (des)governo. Motociatas incentivadas e lideradas pelo próprio presidente da República e financiadas com dinheiro público. Estima-se que já foram gastos com tais passeios de moto mais de 3 milhões de reais. Um absurdo! Ainda mais se considerarmos a fome e a miséria impulsionadas por Guedes/Bolsonaro.

Sobre as carreatas, quando acontecem, em geral aos domingos, as ruas das capitais ficam tomadas por alguns carros de luxo (a maioria, mas nem todos), que buzinam e, assim, sinalizam apoio incondicional ao (des)governo. Caracterizados com a bandeira do Brasil, os donos dos carros julgam-se os autênticos brasileiros (os “verdadeiros brasileiros”, “cidadãos de bem”), que estão na arena pública lutando contra os “inimigos comunistas” (ou “esquerdistas”, ou “progressistas”, ou “petistas”, etc...).

E, mesmo depois das carreatas encerradas, as bandeiras continuam nos carros a chacoalharem pelas ruas das cidades do país. Ainda hoje chacoalham! Mas o que elas representam afinal...

PUBLICIDADE

Esses que não tiram as bandeiras de seus carros e que berram aos quatro cantos que são a favor e apoiam o atual (des)governo, alimentam:

1) O desmatamento sem precedentes da Amazônia;

2) Os assaltos aos povos indígenas e as suas terras;

PUBLICIDADE

3) Os ataques aos direitos trabalhistas, previdenciários e sociais;

4) O negacionismo e seus efeitos nefastos, principalmente em relação a pandemia. Mais de 600 mil mortos... É um genocídio!;

5) As investidas contra a ciência, tecnologia e inovação;

PUBLICIDADE

6) As agressões às universidades, à educação básica e aos professores;

7) A desvalorização do salário mínimo (e do salário em geral);

8) O desemprego;

PUBLICIDADE

9) A miséria e a fome;

10) O alto custo de vida (alimentação, sobretudo... Preços da carne, frango, etc.);

11) Os preços exorbitantes dos combustíveis;

12) Os preconceitos diversos (de gênero, de etnia, de classe...);

13) A corrupção, com as rachadinhas, os laranjais, o orçamento secreto, o superfaturamento das vacinas e outros;

14) A brutalidade, intolerância e ódio contra aqueles que se posicionam de forma contrária sobre algum tema específico;

15) O autoritarismo e as investidas contra a democracia, etc.

Portanto, quando esses carros chacoalham as suas bandeiras do Brasil, eles estão celebrando e dando sustentação a um (des)governo que tem feito “realizações” como as citadas acima.

Essas bandeiras que chacoalham são uma vergonha!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.