Os dias foram mil e mal

Nada de bom seria esperado de alguém que passou um quarto de século mamando nas benesses de mandatos parlamentares sem ter feito ou construído absolutamente nada para a nação. Além disso, adentrou a política profissional por ter sido expulso do Exército, uma vez que planejou atentados a quartéis e ao sistema de abastecimento de águas de Guandu, no Rio de Janeiro. Tal desqualificação tornou-se evidente nos primeiros dias de mandato presidencial, promovendo a destruição de tudo o que ardualmente havia sido construído ao longo de décadas.

Não há um projeto de país, apenas um conjunto tresloucado de manobras para a manutenção do poder e a tentativa de viabilizar sua reeleição. Isso desde o primeiro dia em que ocupa o Palácio do Planalto. Além da obstinada manutenção no cargo, com a compra do Parlamento por meio das emendas de um orçamento oculto e outros atos antirrepublicanos, defende seus filhos interferindo nos sistemas legais e policiais para impedir que investigações sobre os inúmeros casos de corrupção sigam adiante. Não por menos a palavra que melhor define esse conjunto é familícia.

Os especialistas computaram uma média de duas a três crises por mês promovidas pelo presidente. No caos político, econômico e social, ele tenta sobreviver, incitando atos criminosos e, pela má conduta na pandemia, participando ativamente da mortalidade da população. A Comissão Parlamentar de Inquérito em curso no Senado Federal revela parte dessa macabra articulação, incluindo a ponta do iceberg da corrupção instalada nas áreas da saúde e da economia. Se vai resultar em algo efetivo é difícil de dizer porque os interesses políticos de todas as partes, incluindo os da oposição, não são claros e lógicos.

Assim, parece que ao mal dos mil dias somar-se-ão outros 460.

