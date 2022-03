Os donos dos partidos

As famílias se sucedem no domínio das organizações e das legendas. São instrumentos de interesses particulares, pessoais ou de grupo edit

Mal sabia Pareto e Michels que sua teoria das oligarquias partidárias iam encontrar assento na política de Pernambuco.. Pobre política pernambucana desse século XXI. Parece que vivemos num ambiente em que os partidos políticos nunca se institucionalizaram por completo, com regras, estrutura e um funcionamento democrático, coletivo. Dão sempre a impressão de serem biombos, guarda-chuva, ônibus ou frentes, sem uma fisionomia própria, uma ideologia programática. Uma identidade.

Aqui, Pernambuco, os partidos têm donos. São verdadeiras oligarquias, pior, familiares. As famílias se sucedem no domínio das organizações e das legendas. São instrumentos de interesses particulares, pessoais ou de grupo. Há um verdadeiro comércio das siglas partidárias, quando se discute alianças, apoios e as candidaturas, mais ainda as majoritárias (prefeito, governador, senador).

O imbróglio político que envolveu a saída da deputada Marília Arraes do Partido dos Trabalhadores e sua possível ida para o Cidadania, em razão de sua pretensão legítima em se candidatar ao Senado, é um mais episódio desse lamentável quadro partidário. Alguns donos de partido em Pernambuco: Fernando Bezerra Coelho, Luciano Bivar, André de Paula, Humberto Costa, Roberto Freire. Anderson Ferreira e outros.

