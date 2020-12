Os inocentes de Búzios

Na cidade de Búzios, como quase todas no país, o número de infectados voltou a crescer. Como a principal atividade de Búzios é o turismo e estamos na época de férias, os hotéis e pousadas estão praticamente lotados edit

Em cruzada contra a vacina, Bolsonaro incentiva o brasileiro a não se vacinar e delira sobre efeitos colaterais: “Lá no contrato da Pfizer está claro que ela não se responsabiliza por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema seu. Se nascer barba em mulher ou algum homem começar a falar fino, eles não tem nada a ver com isso”.

Desde que foi reconhecida em março no Brasil, dando início à quarentena, a pandemia causada pelo coronavírus encontrou casa, comida e roupa lavada para se estabelecer e participar da cruzada política de um presidente negacionista, genocida e inepto, que debocha da tristeza dos familiares de quase duzentos mil mortos em decorrência da Covid, e de mais de sete milhões de infectados.

Na cidade de Búzios, como quase todas no país, o número de infectados voltou a crescer. Como a principal atividade de Búzios é o turismo e estamos na época de férias, os hotéis e pousadas estão praticamente lotados.

Pegando a todos de surpresa, a Justiça do Rio proibiu a entrada de turistas na cidade, intimou a saída até 72 horas de quem estiver hospedado e decretou lockdown, por conta do aumento de casos de Covid.

A prefeitura diz que já entrou com recurso no Tribunal de Justiça contra a decisão. Em inacreditável desapego à vida, comerciantes, moradores e turistas foram às ruas manifestar contra a decisão judicial.

Aglomerados, os indômitos gritavam, “O povo unido jamais será vencido”. Onde essa gente está com a cabeça? Os inocentes úteis de Búzios exigem o direito ao vírus e sua propagação entre amigos e familiares. Deve ser cult chegar no condomínio com um vírus de Búzios na bagagem dizendo: “Peguei Covid na Orla Bardot”!

O conhecimento liberta. Saiba mais