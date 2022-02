"A nova cruzada de Bolsonaro contra as urnas eletrônicas faz parte da sua estratégia eleitoral. E não uma tentativa de virada de mesa", escreve Alex Solnik edit

A nova cruzada de Bolsonaro contra as urnas eletrônicas e suas insinuações de que “alguma coisa” pode acontecer se ele não ganhar as eleições, tipo “invasão do Capitólio”, fazem parte da sua estratégia eleitoral.

E não uma tentativa de virada de mesa.

Ele procura, com isso, forçar o eleitor a votar nele, por bem ou por mal.

A mensagem por trás é a seguinte: cuidado comigo, se vocês não votarem em mim, terão problemas, eu vou botar pra quebrar, eu vou incendiar o país.

“Ou eu ou o caos”.

É uma tentativa de ganhar os medrosos e os indecisos.

