Pacto Social contra ditadura proposto por Jair Bolsonaro

Nesses tempos em que um presidente da República sai à rua para violar uma regra sanitária universalmente aceita a fim de desafiar a medicina mundial e exaltar a ditadura e o AI-5, indiferente à morte de milhares de inocentes pelo país afora, causada pelo vírus, um grupo de trabalhadores e professores vai-se reunir nesta segunda-feira à tarde, a partir de 18h, para discutir as ameaças políticas e econômicas que pairam sobre o Brasil de Jair Bolsonaro. O único lado positivo dessa infâmia é ver Bolsonaro fazendo a unidade nacional, contra si!

Deverão participar personalidades como a professora Lídia Bahia, Luís Pinguelli Rosa, o senador Saturnino Braga, os economistas Luís Gonzaga Belluzzo, Márcio Pochmann e eu próprio, além de 15 a 20 integrantes da Conferência Nacional pelo Pacto Social, com ainda vários trabalhadores na área do petróleo e caminhoneiros - alguns destes, na linha oposta à de Bolsonaro, já propondo abertamente uma contra-intervenção militar comprometida com a democracia, no lugar da ditadura pretendida pelos bolsonaristas.

O contato da Conferência pelo Pacto Social poderá ser feito através da professora Beatriz Bissio, telefone 99966 9473.

