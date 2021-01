País terá carreata nacional pelo impeachment de Bolsonaro

Por Denise Assis, do Jornalistas pela Democracia

Definida para o final de semana, sábado, 24/01, uma carreata nacional pelo impeachment de Bolsonaro, prioridade, segundo os organizadores, neste momento.

A carreata faz parte das três principais linhas de atuação definidas em reunião nesta manhã, 19/01, com a participação da presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), representantes dos partidos de oposição, das Frentes Popular e Brasil sem Medo, entidades sindicais e do movimento social.

Devido à gravidade da situação no plano sanitário, a primeira linha destacada pelos setores que se reuniram é em defesa da saúde, com vacinação de todos e todas, bem como a urgência de se promover uma campanha popular de esclarecimento sobre a segurança da vacina e a importância da imunização.

A segunda, no terreno da economia, visa a luta pela continuidade do auxílio emergencial, por meio de ação popular e parlamentar no retorno das atividades do Congresso Nacional.

A terceira frente busca ampliar a campanha pelo “Fora, Bolsonaro” e pelo “impeachment” com vistas a dar condições ao país de enfrentar a crise sanitária e econômica e retomar o desenvolvimento.

O conhecimento liberta. Saiba mais