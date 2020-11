Pandemia de mentiras: o eleitor de Covas está de sorriso amarelo ao votar no cara de pau?

Sinceramente, não sou de questionar, de cobrar a opção pelo voto. Sempre achei que cada um deveria votar de acordo com a consciência, mas agora vou quebrar esta minha regra. Quero saber com que cara fica o eleitor que deu vitória a Bruno Covas contra Guilherme Boulos num dia após as eleições, vendo que o governador, aliado tucano, decretou fase amarela no plano de flexibilização à pandemia.

Se tiver consciência, este eleitor deve estar com a cara vermelha por ter amarelado no voto. Contribuiu com a marcha da urna de votação para a urna funerária.

“Fica vermelha, cara sem-vergonha”, dizia o personagem de Jô Soares. A cara sem-vergonha, com máscara ou não, do prefeito reeleito Bruno Covas, não sei se está vermelha, amarela ou verde, mas que é uma cara de pau, é. Agora, um dia depois das eleições, reconhece a gravidade do aumento de contaminação e mortes pelo Covid-19,

Em pleno segundo turno, o cara com óleo de peroba dizia que o número de internação era estável. Mentira pura. Já sabia que até os hospitais “chiques” estavam lotados. Preferiu mentir à população.

Ao se omitir e mentir, coloca em risco milhares de vida, fazendo jus ao sobrenome o seu eleitor, no mínimo, deve estar com um sorriso amarelo.

Tudo pelo poder.

Infelizmente, vivemos num estágio no país em que a mentira gera milhões de votos. Mas, meus caros eleitores do vitorioso mentiroso (rimou0, de uma coisa vocês podem ter certeza: a minha cara jamais será vermelha em votar em figuras mentirosas como Bruno Covas e Dória.

Em tempo: sobre a coloração da cara de certos jornalistas da grande mídia, que acobertam as vergonhosas e criminosas mentiras destes goverantes, deve ser verde. Verde dólar.

