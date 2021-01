Geralmente quando se fala que o nascimento da filosofia se deu na Grécia, é necessário olhar de maneira acendrada. Na verdade, não existia uma unidade ao que chamamos de Grécia, já que as pólis eram independentes, havendo até rivalidade entre elas. Apesar de ser assim, aceita-se que o início da filosofia grega aconteceu na cidade de Mileto, localizada na região ocidental da Ásia Menor.

Com um comércio forte, Mileto se destacava com sua diversidade cultural e a existência de grandes pensadores, conhecidos como os integrantes da Escola de Mileto composta por Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Naquela época o foco dos filósofos era descobrir o princípio das coisas (arché), de onde se originava tudo.

Segundo Anaximandro, o princípio de tudo é encontrado no ápeiron, uma expressão grega que significa o indeterminado. Mas na opinião de Anaxímenes a substância primeira estaria no ar. Para ele o ar representa o elemento invisível e imponderável. Entretanto, de todos os membros da escola de Mileto, parece que Tales era o que tinha razão. Segundo ele, o princípio de tudo é encontrado na água. Hoje sabemos que o nosso corpo contém água, a crosta da terra é composta por água e a Bíblia diz que na criação do mundo o Espírito de Deus pairava sobre as águas.

Depois de observarmos o papel e a importância da água, fico imaginando uma pandemia na cidade de Mileto nas proporções da COVID -19, sendo ela abastecida pela mesma companhia que abastece Recife. Em plena pandemia, o abastecimento continua sofrível e alguns dias que antecederam a prova do ENEM, alguns bairros da zona Norte e Oeste da capital ficaram sem água, inclusive no dia do primeiro domingo da aplicação das provas do ENEM. Sabia-se de um problema estrutural, mas o mesmo se estendeu e a população ficou totalmente desenformada do que estava acontecendo, talvez se fosse período eleitoral o povo teria sido informado.

Hely Ferreira é cientista político.

