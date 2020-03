Papa Francisco e sua humanidade

A Praça São Pedro vazia e as bênçãos papais ao mundo só refletem e nos faz pensar, que mundo queremos? Qual será o grande aprendizado desta pandemia? Quantos entes queridos nos deixaram para pararmos, não em quarentena de isolamento forçoso, mas será que sairemos de nossos isolamentos da indiferença e do egoísmo? edit

A humanidade passa pelo seu momento mais dramático do século XXI. As notícias diárias do esforço descomunal de equipes médicas tentando salvar vidas, os isolamentos sociais, e governos atônitos, deprimem e angustiam.

A pandemia global da Covid-19 não respeita fronteiras, culturas ou classes sociais; passa e deixa um lastro de enfermidades destruindo e matando.

Isso faz aos não contaminados, pela ignorância ou pela perda da humanidade, refletirem e reavaliarem o próprio sentido da existência e da coletividade.

Em meio aos recordes de mortos, seja na Itália ou na Espanha; ao comboio fúnebre de caminhões do Exército carregando caixões; às cidades vazias e à luta desesperada, surge a figura do Papa Francisco, só, em prece na praça de São Pedro, pedindo pela humanidade.

Cena forte e emocionante que nos traz em meios às trevas, os fechos de luz e de esperança que tanto necessitamos.

O gigantismo humano do Papa Francisco, nesses tempos tão difíceis, é um exemplo e uma inspiração; suas palavras, independentemente, do credo religioso confortam e amenizam tamanhas angustias.

Evidentemente que iremos vencer esta pandemia, mas há um custo incalculável de vítimas humanas, e de provocações inadiáveis sobre novos paradigmas da coexistência.

Não será mais aceitável a frenética e egoísta globalização econômica que apenas acumula riquezas para poucos privilegiados. Não é mais possível a agressão inconsequente à mãe terra; como não será mais compressível a indiferença humana frente aos seus semelhantes.

Crise pandêmica esta, prova duramente, que somente a cooperação entre Estados, a solidariedade humana e a compaixão ao próximo serão capazes de derrotar a Covid-19.

Tarefa igualmente urgente será reconstruir os Estados - não mais nos escombros de argamassas e concretos que as guerras produzem - mas reconstruir as economias e uma nova ordem social menos egoísta, menos gananciosa e menos mercadológica.

Será preciso dividir o pão. Será imperativo repensar o próximo.

Será impreterível mudarmos e recuperarmos nossa humanidade perdida na corrida do acúmulo e da indiferença.

A Praça São Pedro vazia e as bênçãos papais ao mundo só refletem e nos faz pensar, que mundo queremos? Qual será o grande aprendizado desta pandemia? Quantos entes queridos nos deixaram para pararmos, não em quarentena de isolamento forçoso, mas será que sairemos de nossos isolamentos da indiferença e do egoísmo?

Juntemo-nos às orações de Francisco, seja você católico ou não, pois a imagem transmitida não é indiferente ao mais cético ser humano de hoje.