Papo com Dante Alighieri

Uma amiga médium costuma ter contato frequente com o Além. Sua especialidade é conectar-se com escritores e poetas. Já trocou ideias com inúmeros nas últimas décadas. De Zola à Joyce, sem mencionar Shakespeare, Proust e Homero. Recentemente, ela fez perguntas a Dante Alighieri. Veja, com exclusividade, a transcrição da conversa.

Pergunta: Dante, uma das coisas que mais nos fascina na “A Divina Comédia” é a sua descrição dos nove círculos do inferno. Você poderia resumi-los?

Dante: Certo che sì. O primeiro círculo, “O Limbo”, é onde ficam as almas sem batismo. Sua punição é a eternidade sem a visão de Deus. Então temos o segundo, “Vale dos Ventos”. Ali, julgam os pecadores. Em seguida os encaminham ao círculo correspondente aos desvios que praticaram na Terra.

P: O terceiro círculo está reservado a que tipo de pecado?

D: “O Lago da Lama” é exclusivo aos que caem no pecado da gula. As pessoas ficam atoladas numa lama grossa, açoitados por tempestades constantes, sozinhos, sem poder falar com os outros. Isso porque, em vida, seu prazer era comer ilimitadamente.

P: Avareza também é punida nos círculos?

D: Ah! Assolutamente! No quarto círculo, conhecido por “A Colina da Rocha”. Lá ficam avarentos e pródigos. As riquezas materiais vindas da vida terrena se transformam em enormes barras de ouro. Uns devem empurrá-las contra os outros, em oposição ao que faziam na Terra.

P: Lúcifer aparece em qual dos círculos?

D: Começa a surgir justamente no quinto círculo, “O Rio Estige”. Esse é para os que cometem o pecado da ira. A punição é lutarem entre si na margem do rio, com Lúcifer escondido debaixo da lama.

P: Por que o sexto círculo se chama “O Cemitério de Fogo”?

D: Porque se destina aos que não acreditam em Deus. Nele, os pecadores são colocados em túmulos abertos de onde sai o fogo eterno.

P: O sétimo círculo, que é conhecido como “O Vale do Flegetante”, divide-se em três vales? Por que?

D: Correto. É para os violentos. Como existem três formas de violência são três os vales.

P: E quais seriam?

D: O primeiro vale é para as almas que foram violentas com seu semelhante. O segundo, para suicidas. E, o terceiro, aos que praticaram violência perante Deus.

P: O que acontece aos simoníacos, ladrões, hipócritas, corruptos, rufiões, sedutores, lisonjeiros, falsários, maus conselheiros, e aqueles que disseminaram a discórdia em vida?

D: Vão para o oitavo círculo, “O Malleboge”. Ele possui dez fossos. Os pecadores são castigados neles. Os condenados passam o resto da eternidade tendo seus corpos roubados.

P: Por fim, fale-nos sobre o último círculo do inferno...

D: O nono é o Brasil, em 2021. Terribile!

