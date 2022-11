Para as futuras gerações

Apoie o 247

A vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que se prepara para exercer seu terceiro mandato à frente da Presidência da República, trouxe de imediato não apenas alívio, por vários fatores sobejamente conhecidos e reconhecidos de grande parcela da sociedade brasileira. Primeiro, a certeza, agora consolidada, de que a democracia no Brasil está salva e tem os caminhos de um amadurecimento consistente, livre dos fantasmas autoritários de hipotético governo fascista, ditatorial, terrorista e antisoberano.

Segundo, a constatação de que nos livramos do mandatário principal do pior governo da história recente deste País, uma figura que surgiu dos porões, do baixíssimo clero, da Câmara dos Deputados, para causar-nos, a cada santo dia, asco, indignação, revolta, medo, perplexidade, entre outras sensações horríveis. Terceiro, a renovação de ânimos no sentido de intensificar a vigilância cívica não apenas para proteger, fortalecer e legitimar o novo governo e suas políticas públicas de inclusão social e desenvolvimento.

Mas também para resgatar a esperança: com fraternidade, proteção, amor, alegria, liberdade em todos os sentidos e desenvolvimento de um projeto nacional baseado em modelo de crescimento econômico com forte participação do estado, capaz de executar estratégias soberanas para fortalecer os setores produtivos. Em consequência, a geração de milhões de novos empregos, com carteira assinada, direitos trabalhistas resgatados e a recuperação de uma indústria nacional forte, competitiva, diversificada e tecnologicamente avançada.

Onipresença do mal

Vital para recuperarmos – ou preservarmos – a sanidade mental, será não ver, todos os dias, a face repugnante de uma figura que surge, incessantemente, em nossos lares, na TV, internet, nas redes sociais, etc., como que a onipresença do mal personificado, sobre a falsa impressão de impotência e profunda frustração. Nem mesmo a massa de brasileiros, capturada em suas consciências pelo encantador de serpentes, seus algoritmos, suas mentiras, seu cinismo, sua hipocrisia sem fim, sua manipulação da fé e símbolos nacionais sequestrados.

Nem mesmo os brasileiros que cumpriram a missão de transformar, por exemplo, a camiseta da CBF e a Bandeira Nacional em símbolos nazifascistas. Nem eles mesmos – ou significativa parcela dessa metade da população – eram felizes, no fundo, no fundo de seu inconsciente, ao se regozijar ou jactar-se por cultuar alguém que julgavam ser um mito enviado por Deus – quanta heresia! A lavagem cerebral, contudo, foi lograda, num fenômeno mundial caracterizado pela ascensão da extrema direita como sistema de opressão do grande capital.

E haverá de ter muita luta e muito trabalho de reeducação política – psicanalítica, quem sabe –, se se quer reconstruir o Brasil e aperfeiçoar seu processo civilizatório, vencendo o ódio e recuperando quem for possível recuperar. Até para comprovar o caráter de frente nacional em defesa da democracia, o próximo governo Lula terá que acontecer com a participação da sociedade civil organizada e de todos os cidadãos e cidadãs de bom coração e a missão de deixar às futuras gerações uma nação protagonista por sua pujança humana e ambiental.

