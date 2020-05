Para os militares é melhor Bolsonaro cair

Por Alex Solnik, para o Jornalistas pela Democracia

Estamos vivendo um período tão insólito da nossa história que às vezes parece que Bolsonaro vai dar um golpe – aquele comício golpista na frente do Exército e depois na frente do palácio... os 300 do acampamento... a matilha digital atacando o STF... posição dúbia dos militares... -, ora parece que Bolsonaro vai cair – o vídeo devastador... pressão sobre a PF para proteger os seus...queda na aprovação...

Eu pus a palavra impeachment no título, mas não precisa ser exatamente impeachment, pode ser crime comum, caso do inquérito que está rolando, desde que a Câmara autorize o STF a investigar, o que resulta no afastamento de Bolsonaro por 180 dias. Quem é afastado por 180 dias não volta mais.

É um caminho que depende da Câmara, mas não depende de Rodrigo Maia, o que é uma vantagem porque ele não tem coragem nem de examinar algum dos pedidos de impeachment que recebeu, receoso de que não haja 2/3 para aprovar a degola e, se ele abre o processo e perde, ele é que será degolado.

Se o pedido de autorização para investigar Bolsonaro vier do STF, Maia não tem nada a ver com isso, será apenas mais um deputado a votar a favor ou contra.

Embora não haja dúvidas de que as ameaças à democracia pairam no ar de Brasília, vejo diminuir cada vez mais a possibilidade de um golpe. Deu pra notar pelos depoimentos que os três generais do palácio prestaram ontem. Um deles, o Ramos, até contradisse Bolsonaro. Ou seja: eles não estão tão sintonizados assim. E não vão embarcar numa aventura em que o celerado terá mais poder ainda.

Os primeiros a serem engolidos serão eles.

Se nem os generais do Planalto estão desse jeito com Bolsonaro, imagina o Alto Comando.

Acho que eles não são tão kamikazes, porque a bucha acaba estourando na mão deles. Qual foi o legado da ditadura de 64 além das torturas e dos assassinatos? O que ela deixou de bom? Só tem saudade dela quem nunca a viveu ou leu a respeito.

Pesa também o fato de que nos anos 60 tinha a questão da Guerra Fria, Cuba acabava de virar comunista e havia o pretexto de “ameaça à pátria”. Agora o que há é ameaça de os filhos do presidente irem em cana.

Os militares não vão estragar os trinta anos de respeito à democracia, razão pela qual têm um ótimo conceito junto à população, por uma aventura sob comando de uma pessoa de comportamento instável, tóxica, sobretudo para quem está perto dela.

E tem também o seguinte. Se Bolsonaro cair, os militares não vão ficar à míngua, seu vice é um general, com quem eles se entendem melhor até, falam com ele de general para general.

No fundo, no fundo, seria muito melhor para os militares se Bolsonaro caísse.

Por que cargas d’água eles dariam um golpe em nome da continuação de um governo desastroso como esse?

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.