Para quando o embargo chegar

Muitos são os alertas mundiais que indicam que o Brasil pode vir a sofrer graves consequências econômicas caso não assuma uma postura responsável frente ao combate à pandemia.

A OMS e a OPAS têm sido incisivas ao alertar que o Brasil precisa levar a pandemia a sério. O governo americano se manifestou no sentido de que o descontrole da pandemia no Brasil é um risco para o mundo. O jornal britânico “The Guardian”, entrevistando o premiado médico e cientista brasileiro Miguel Nicolelis, convocou o mundo a “se pronunciar com veemência a respeito dos riscos que o Brasil representa para o combate à pandemia”. E não para por aí, são diversos os jornais e governos pelo globo que se mostram alarmados com a nossa posição genocida e negacionista perante o covid.

Não é demais, portanto, avisar à classe dominante brasileira que seu pior pesadelo pode estar por perto, já que esta parece apenas entender por cifras, não por lógica ou empatia. Quem sabe o aviso ajude a fazer a grande ficha, desenhada brilhantemente por Laerte há quase 8 anos, finalmente começar a cair.

Se novas super variantes do Covid e o embargo econômico vierem, e há chances de virem, estaremos pior que a Venezuela. Com vantagem para o venezuelano que: a) não assiste à morte em massa de seus cidadãos das mais diversas faixas etárias por covid como nós, vide a baixa média morte/dia do país vizinho (não que isso seja um grande mérito, já que todo o planeta tem o feito melhor); e b) pelo menos, consegue fugir de seu país, se assim o desejar; oque o brasileiro já não consegue mais, dadas as restrições de voo e o fechamento de fronteiras do mundo em relação a nós. Quanto à Democracia, parece distante de nós também.

Mas talvez o embargo seja um mal necessário dado o extremo apego ao retrocesso de nossa sociedade. Nunca é tarde para lembrar que o Brasil foi o último país do mundo independente a abolir a escravidão e o fez não sem o espernear da elite autoritária, que bradava que a abolição acabaria com a economia, mesmo já estando claro, ao fim do século XIX, que o instituto havia se tornado economicamente insustentável e obsoleto, com rejeição do mercado internacional (isso sem falar no campo da ética). Não devia causar surpresa, portanto, que em 2018, entre um democrata e um fascista, a elite escolheu o fascismo, sob o cínico argumento da “escolha difícil”.

Agora, esta escolha está se mostrando muito cara não só ao país, mas ao Mundo.



Com risco para a saúde pública global, o cenário internacional nos pressionará a desembarcar do delírio bolso fascista Só espero que para isso não seja necessário um embargo, dado o sofrimento severo adicional que acarretaria à nossa população. Espero mesmo que, ainda que por puro egoismo, nossa elite desembarque logo deste caos e deponha o frankenstein politico que ela mesmo criou e alimentou. Por isso enfatizo este Alerta.

Enfim, fica o aviso e meus parabéns aos envolvidos na construção desta grande farsa odiosa que se tornou o Brasil.

Parabéns a todos os envolvidos:

Ao ministério público federal, na figura do procurador messiânico, cujo serviço desastroso só nos chafurdou em lama e desinvestimento. Lamentável ver que o órgão criado pela Constituição Federal de 88 com a bela missão de ser o fiscal da lei e defensor do estado democrático de direto, num afã narcisista, rasgou sua própria criadora.

Ao judiciário injusto, parcial e persecutório, que também traiu a Carta de 88, que lhe estrutura, para se rebaixar a algoz, na figura de um juiz arrogante e aspirante a super herói de uma HQ de mal gosto que ele mesmo inventou.

Ao congresso nacional, que executou o golpe perfeito, apedrejando uma politica inocente em nome de “deus” e da “família”. É de se lembrar que os nobres parlamentares sequer tiveram o pudor de disfarçar oque julgavam; mil justificativas insanas foram dadas na votação do impeachment, quase nenhuma relacionada ao crime de que era acusada a presidente. Neste fatídico dia, bradaram os congressistas: “pelos militares de 64”, “pela paz de Jerusalém”, “pela nação evangélica”, em homenagem ao torturador “Brilhante Ustra”, “pelos maçons”, “pelos médicos brasileiros”, contra o “comunismo”, contra “os boiolas” e “queima rosca” etc. O “tchau querida” não era à Dilma, mas à nossa jovem Constituição.

À mídia tradicional brasileira, que a serviço do agro pop tech e comandada pelo que há de mais arcaico em nossa politica, fomentou um golpe contra um espectro politico para favorecer o seu, centro-direita, aceitando o risco de, com isso, ferir de morte a democracia do país.

Ao agro e à elite narcisista, que financiaram este circo de horrores. Os primeiros, para ter carta branca para destruir nosso meio ambiente e envenenar nossos pratos. Os últimos, para ter de volta o “direito” exclusivo aos serviços e ao poder de consumo no país, afinal, para tais, lugar de pobre não é no aeroporto ou nas universidades, mas no quartinho de empregada/os.

Aos militares que, ambiciosos, também trabalharam na construção da narrativa de mais um golpe contra o país. Nossas forças armadas precisam urgentemente mudar de perspectiva e aprender a lutar em defesa do país, ao lado da população, pela democracia; e não contra todos nós, como sempre fez e faz.

À classe média, dotada de cegueira política, ética e cognitiva, que aplaudiu ao circo. Sem consciência de classe, esta se vislumbra politicamente superior, mas assente a politicas fascistas de “gestão de indesejáveis” e “autoritarismo”, como bem anota o professor e juiz Rubens Casara, sem nem mesmo perceber que também é prejudicada por tal desmonte do estado de direito. Se vê superior eticamente, mas é violenta e mesquinha. Acredita ser a grande detentora do conhecimento na nação, mas sequer possui condições para compreender adequadamente nossa sociedade na medida em que não olha para ela: tem aversão à classe trabalhadora e a seus representantes e desvaloriza a cultura popular nacional, tão subserviente que é ao que vem de fora. E não a chamo de vira-lata de modo algum, porque tenho muito apreço aos animais de “raça indefinida”.

Aos “economistas” que defenderam até o fim que Paulo Jegues era bom para a economia, quando era óbvio, por sua trajetória no Chile, que se tratava de um desastre. Uma carreira pública inteira voltada ao desmonte dos serviços estatais, à produção de miséria e à concentração de renda.

Aos religiosos que fomentaram o ódio e a desinformação em defesa de um Messias que mais parece um Anticristo.

São destes que aguardo ansiosamente a famigerada Autocritica.

Ao Povo Brasileiro, vítima desta insanidade, deixo as palavras de Esperança e Força de Elza Soares na música Brasis:

“Oh, pindorama eu quero

Seu porto seguroSuas palmeiras

Suas feiras, seu caféSuas riquezas

Praias, cachoeirasQuero ver o seu povo

De cabeça em pé

Quero ver esse povo

De cabeça em pé

Quero ver o seu povoDe cabeça em péQuero ver o seu povoDe cabeça em pé



Brasil, de cabeça em péBrasilBrasil, de cabeça em péBrasil, de cabeça em pé”

Natália Molina, servidora pública federal, formada em Direito pela Universidade de São Paulo e pós graduanda em Teoria Psicanalítica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

