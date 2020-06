Para trazer esperanças - pragmáticas: Não Vai Ter Golpe!

É esse tipo de militar que sei que estão disputando as narrativas nos quartéis, claro!, no respeito possível à formação para a caserna. Penso que podemos depositar certa credibilidade de que, quando Bolsonaro e sua trupe de déspotas rançosos tentar aplicar o Meta-golpe, eles enfrentarão seus pares para GARANTIR O PODER SUPREMO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, tal como a conhecemo edit

Então! Estamos todos apreensivos, não é? Não bastasse o Golpe de 2016, a ruptura do Estado de Direito, o pisoteio das sobras de democracia, o sequestro dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais e das poucas oportunidades que o povo brasileiro conquistou; ainda temos de conviver com o Coronavírus, com o Bolsonavírus e com a Gadificação[1] de parcela significativa de nossa gente. Portanto, é um quadriênio para ninguém esquecer. E sei que dói! E sei que aumenta a ansiedade! E sei que precisamos de sobriedade!

Para sobrar adrenalina, militares de pijama têm feito suas bravatas, despertando das catatumbas da Ditadura de 64, um pseudo e enviesado uso do Art. 142 da CF-1988 como pressuposto para Intervenção Militar[2] - caso nós, democratas de verdade, não nos “comportarmos” bem, isto é, fiquemos a denunciar as injustiças sociais continuadas e o genocídio praticado pelo atual Chefe de Governo do Brasil que se utiliza de dois eventos sincrônicos para “matar” mais rapidamente os “indesejáveis” pobres brasileiros: a doença da COVID-19 e o colapso econômico - derivado da pandemia e da incompetência dos gestores do Palácio do Planalto - que potencializam a crise alimentar (fome e miséria) e a crise sanitária (abandono à sorte do sistema de saúde pública, o SUS). Essas ameaças de alguns milicos faz aumentar nossa aflição e atribui-la interface contínua.

Após dizer tudo isso (que era a parte pragmática, isto é, não podemos também nos descuidar, subestimar etc.), é hora de trazer esperanças.

(ESPERANÇA Nº 1)

Espero não estar errado. Creio que valha a aposta. Sabe a cobra? Ela não te pica se você não a ameaçar perigo. Assim, a Natureza está cheia de animais selvagens que não mordem, ou encaram o humano, a menos que estejam sob risco real. Alguns fogem, outros enfrentam até a morte. Entretanto, o medo, pasmem!, é maior neles que em nós, humanos.

Sabe o jogo de cartas? Então, o “bom” jogador é o que blefa. É tático, especialmente quando não têm as melhores cartas nas mãos e vão perder de qualquer jeito. Melhor mentir e ver se cola que deixar fluir (segundo o pensamento mesquinho).

Então! Bolsonaro e seus asseclas ignóbeis estão sem cartas para jogar. E são bichos! Fazem a última aposta para ver se caímos, ou se sentimos medo e recuamos na/da luta.

Portanto, ANTIFAS, avante! Estudantes, avante! Mulheres, avante! Torcidas, avante! STF, avante! TSE, avante! [3]

(ESPERANÇA Nº 2)

Sim, temos Militares Garantistas. E o que é isso? São militares que não se perfumam do enxofre de 64 e que, ao contrário, são republicanos, defendem a Constituição e seus princípios. Possuem a verdadeira noção de soberania (nacional, jurisdicional e popular). São os verdadeiros patriotas, não esses babacas entreguistas das riquezas do País ao estrangeiro, todavia, os que defendem o nosso patrimônio (natural, mineral, cultural).

São estes, alguns generais (Exército), almirantes (Marinha), brigadeiros (Aeronáutica) e seus subordinados que, ACREDITO DE VERDADE, serem os militares dignos, probos e responsáveis.

Creio que na hora certa, por defenderem a Constituição Federal e o povo, de fato, não deixarão que golpistas dentro da Caserna, tragam das profundezas de 64 a nuvem podre de uma nova Ditadura[4].

É esse tipo de militar que sei que estão disputando as narrativas nos quartéis, claro!, no respeito possível à formação para a caserna (hierarquia e disciplina). Penso que podemos depositar certa credibilidade de que, quando Bolsonaro e sua trupe de déspotas rançosos tentar aplicar o Meta-golpe, eles enfrentarão seus pares para GARANTIR O PODER SUPREMO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, tal como a conhecemos.

.......................

[1] Já expliquei esse neologismo em outro texto para o Brasil 247. Mas em síntese, é essa construção cognitiva dos seguidores de Olavo de Carvalho, de Silas Malafaia, de Alexandre Garcia, e de todos os... tipo “líderes” que cercam o bolsonarismo, que fazem “produzir” a mentalidade de “gado”. Diz-se dos seguidores que vão sendo “tocados” sem qualquer acervo crítico, sem colocar em dúvidas os métodos do pensamento [anti]civilizatório dessa gente.

[2] Vários juristas já se pronunciaram sobre o Art. 142. Porém, se quiser se aprofundar sobre este entendimento...

Parecer da Câmara dos Deputados, leia aqui:

( https://www.camara.leg.br/noticias/667144-camara-emite-parecer-esclarecendo-que-artigo-142-da-constituicao-nao-autoriza-intervencao-militar/ )



[3] Queria dizer: “Congresso Nacional, avante!”. Mas, não! Com esses aí não podemos contar, infelizmente. No máximo 100 parlamentares prestam. O restante, 481 imundos!

[4] Embora já estejamos convivendo com os ventos fétidos de um Golpe desde 2016.

