O cordelista José Pessoa de Araújo homenageia a jornalista Tereza Cruvinel, colunista do Brasil 247 e comentarista da TV 247 que ganhou o Prêmio Comunique-se de melhor colunista de opinião edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Chicote do Pessoa

Parabéns, Tereza

Por José Pessoa de Araújo

Nossa homenagem vai

Pra Tereza Cruvinel

Que ganhou um "Comunique-se"

O mais importante troféu

Da imprensa brasileira

É jornalista de primeira

Que faz bem o seu papel

Do Brasil 247

Tereza é colunista

É respeitada por todos

Excelente jornalista

Uma mulher corajosa

Da esquerda é ativista

PUBLICIDADE

Cruvinel nasceu em Minas

Jornalismo é a paixão

Na imprensa brasileira

Tem grande atuação

Rádio, jornal e TV

Faz com dedicação

O "Oscar" do jornalismo

Foi um prêmio merecido

Para uma mulher guerreira

Que defende o oprimido

Uma grande humanista

Deste país tão sofrido

PUBLICIDADE

Tereza faz jornalismo

Com muita seriedade

Aqui no 247

Não falta com a verdade

Sua opinião é firme

Da mais alta qualidade

Parabéns, grande Tereza

Sou seu admirador

Nosso Brasil sofre muito

Com esse governo de horror

Vamos botar pra correr

Esse reles ditador

PUBLICIDADE

Falar bem dessa mulher

É chover no molhado

Tereza é muito querida

Tem meu carinho dobrado

É uma grande pessoa

Que a todos tem cativado

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.