Partido dos Trabalhadores prepara festival para os seus 40 anos

Por Denise Assis, para o Jornalistas pela Democracia - O Partido dos Trabalhadores (PT) chega aos 40 anos depois de enfrentar muitas tormentas. No dia 10 de fevereiro de 1980 o manifesto de fundação foi lançado no Colégio Sion, em São Paulo, e publicado no Diário Oficial da União, em 21 de outubro daquele mesmo ano. O PT, porém, só foi oficialmente reconhecido como partido pelo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral no dia 11 de fevereiro de 1982. Desde então, nunca teve vida fácil.

Formado no calor da luta dos metalúrgicos por melhores condições de trabalho, no ABC paulista, no final dos anos de 1970, enfrentou nesse período a repressão da ditadura que agonizava, mas não arrefecia a opressão. Por tudo isto, a presidente Gleisi Hoffmann decidiu uma comemoração que, não só traduza esta luta, como congregue as correntes progressistas, nesse momento grave em que o país atravessa. Com intensa programação, que terá como palco o Armazém da Utopia - no espaço revitalizado do Cais do Porto, no Centro do Rio -, os 40 anos do PT terá um caráter de festival político-cultural-gastronômico, contando com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na abertura, no dia 7 de fevereiro.

Diferentemente dos anos anteriores, neste ano de data redonda, o aniversário do partido terá a duração de três dias e irá ocupar o Armazém o dia todo, com atrações culturais, festival de comidas e debates. No dia 8, data que também promete atrair grande público, haverá uma mesa de diálogo sobre as perspectivas políticas na América Latina, com o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, e Lula. A entrada é franca e o espaço é grande, mas a expectativa é a de que não sobrará espaço vazio para tal colóquio.

No dia seguinte, 9 de fevereiro, haverá uma mesa onde será discutida a conjuntura internacional, com vários convidados, com políticos de esquerda, e que terá a presidente Gleisi, pelo PT, além de representantes do PSOL, PSD, PC do B, e até o PDT foi chamado, segundo o ex-senador Lindbergh Farias. Ele está encarregado da convocação à militância e de ajudar nos detalhes da organização e nas “costuras” necessárias para que tudo corra bem. Entusiasmado com a tarefa, passada pela presidente Gleisi, ele fala sobre a ideia do festival.

“A iniciativa foi da presidente Gleisi Hoffmann, inspirada no que fazem os partidos de esquerda europeus. O Partido Comunista Português, por exemplo, costuma organizar em seu aniversário uma festa que eles chamam de “Festa do Avante”, que é o nome do jornal deles. Na França também os comunistas promovem festivais muito interessantes como esse. São eventos culturais, políticos, gastronômicos. Então o PT vai fazer, inspirado nesses eventos, o seu primeiro festival político-cultural e com esta pegada de gastronomia. Vai ter comidas, samba e habilidades e atrações culturais o dia inteiro”, resume.

O Partido dos Trabalhadores, nesses 40 anos, participou da Constituinte, em 1988, foi oposição, foi governo, enfrentou o difícil e rumoroso processo do “mensalão”, em 2005, e mesmo a despeito desta tormenta saiu vitorioso nas urnas, com a reeleição do presidente Lula, em 2006. Lula fez a sucessora, Dilma Rousseff, em 2010, que conseguiu novamente a reeleição, em 2014. Inconformados, os derrotados tucanos tramaram a sua derrubada, juntamente com o seu vive, do PMDB.

Enxovalhado pela onda massiva de acusações desde o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em 2016, e enfrentando a prisão de 580 dias do seu líder, Luiz Inácio Lula da Silva, varrido para a prisão para impedi-lo de concorrer nas eleições presidenciais de 2018 - quando liderava as pesquisas-, o PT segue sendo o maior partido da Câmara, com 53 deputados. Integra um dos maiores e mais importantes movimentos de esquerda e de centro-esquerda da América Latina. No final de 2019, contava com 1,47 milhão de filiados, sendo o segundo maior partido político do Brasil, depois do bloco PP, MDB, PTB, com 84 representantes. Agora - enquanto se organiza para o embate das eleições municipais em outubro -, prepara-se para comemorar a vida longa e a luta, que continua.