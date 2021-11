Apoie o 247

Passarão!

Por Cristine Nobre Leite

A vida passa correndo

Logo seremos levados

Deixemos cá uns legados

Pra outros que vão nascendo

Que possam ir aprendendo

Que o amor é formidável

Viver é fonte esgotável

E teremos nossa hora

Chronos seus filhos devora

O Tempo é implacável

É o que mostra a História

Cada um com seu momento

Há tempo de ver tormento

Há tempo de ver a glória

Tudo fica na memória

Tempo a ser memorável

Registro pra ser notável

Quando ele vem sem demora

Chronos seus filhos devora

O Tempo é implacável

Um pontapé no fascismo

O Senhor Tempo vai dar

Eu daqui quero espiar

Com o meu idealismo

Quero a queda do racismo

Esse mal tão deplorável

Quero ver um mundo amável

Que seja aqui e agora !

Chronos seus filhos devora

O Tempo é implacável

Tempo pra fazer cobrança

Tempo pra fazer reparo

Para punir Bolsonaro,

Arrebatar com pujança

Deixando sem governança

Seu grupo desagradável

Com esse fascismo intragável

Qie precisa ir embora

Chronos seus filhos devora

O Tempo é implacável

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.