Ao ver que o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, está mergulhando de cabeça no bolsonarismo, financiando, inclusive, escolas militarizadas em São Paulo, não entendo como é que um cidadão supostamente escolarizado como ele não aprendeu com a história, cometendo o mesmo erro dos industriais italianos de 1922.

Há 98 anos, o fascismo chegou ao poder na Itália, com apoio do rei e da elite econômica, com o objetivo de evitar a ascensão do comunismo e a promessa de trazer paz e prosperidade.

Em vez disso, os fascistas de Benito Mussolini inspiraram o nazismo na Alemanha e o franquismo na Espanha e fomentaram a Segunda Guerra Mundial, que deixou um saldo de 60 milhões de mortos e destruiu grande parte da Europa, inclusive a Itália, a Espanha e a Alemanha, trazendo luto e miséria.

E – ironia do destino – foram derrotados pelos comunistas de Stálin e pelos capitalistas de Roosevelt e Churchill. Mussolini e seus cúmplices terminaram seus dias pendurados de cabeça para baixo num poste.

O bolsonarismo, um simulacro do fascismo, ascendeu com o propósito de interromper a continuidade do petismo, confundido, proposital e erradamente, com o comunismo.

Em apenas um ano no poder, Bolsonaro, um fascista sem a cultura de Mussolini, mas tão hostil e desprezível quanto ele, produziu luto e miséria e nenhuma esperança de prosperidade nem para a população mais pobre nem para a indústria paulista, da qual Skaf deveria ser o principal defensor.

Ao contrário, está destruindo a economia, a cultura e a alma brasileiras.

Paulo Skaf não aprendeu com a história.

E a história costuma cobrar seu preço.