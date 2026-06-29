Paz provisória é outro nome para guerra adiada

Os acordos de paz costumam nascer cercados por solenidade. Há mesas cuidadosamente preparadas, bandeiras lado a lado, fotografias oficiais e declarações otimistas. Dias depois, porém, quase tudo volta ao ponto de partida. Entre Estados Unidos e Irã, essa sequência tornou-se previsível: anuncia-se um cessar-fogo pela manhã, multiplicam-se acusações à tarde e, à noite, cada governo já afirma que apenas respondeu às provocações do adversário. A paz, mais uma vez, revela sua fragilidade.

O problema não está apenas no conteúdo dos acordos. Está na ausência de confiança entre os signatários. Nenhum tratado sobrevive quando cada país parte do pressuposto de que a outra está procurando uma oportunidade para enganá-la.

Nesse ambiente, cada movimento militar, cada voo de reconhecimento, cada declaração de um ministro ou cada disparo isolado transforma-se imediatamente em prova de má-fé. A diplomacia deixa de administrar conflitos para administrar suspeitas. É a dízima periódica da dissimulação, da hipocrisia dos Estados. Até quando isso?

A História oferece exemplos eloquentes. Armistícios, cessar-fogo e tratados frequentemente fracassaram menos por defeitos jurídicos do que pela incapacidade política de produzir confiança duradoura. Um documento pode estabelecer linhas de retirada, mecanismos de inspeção e calendários de implementação. Nenhuma cláusula, porém, substitui a convicção de que o outro lado também deseja preservar a paz.

É justamente aí que reside o paradoxo. O tempo gasto tentando demonstrar que “o outro lado” violou a trégua costuma ser muito maior do que o período em que a própria paz produz resultados concretos. Reúnem-se imagens de satélite, interceptações eletrônicas, relatórios militares, versões contraditórias e manifestações diplomáticas. Enquanto especialistas discutem quem disparou primeiro ou quem atravessou determinada linha de segurança, a população civil volta a conviver com o medo, o deslocamento e a incerteza.

Quando a confiança desaparece, cada incidente adquire proporções estratégicas. Um erro operacional pode ser interpretado como agressão deliberada. Uma ação localizada converte-se em justificativa para retaliações sucessivas. A lógica deixa de ser preservar o acordo; passa a ser construir argumentos para responsabilizar o adversário por seu eventual fracasso.

Essa realidade ajuda a compreender por que tantos processos de paz parecem edificados sobre areia movediça. Não basta interromper bombardeios nem assinar compromissos diante das câmeras. É preciso criar mecanismos políticos capazes de reduzir, pouco a pouco, décadas de hostilidade acumulada. Essa construção exige tempo, canais permanentes de diálogo, transparência e disposição para enfrentar crises sem abandonar imediatamente a mesa de negociações.

A paz não fracassa apenas quando um míssil cruza uma fronteira. Ela começa a fracassar muito antes, quando desaparece a confiança indispensável para sustentar qualquer compromisso. Sem esse alicerce invisível, tratados tornam-se intervalos entre guerras, cessar-fogo convertem-se em pausas para reorganizar forças e cada novo acordo nasce com prazo de validade desconhecido.

Não existe assinatura suficientemente forte para compensar a ausência daquilo que nenhuma diplomacia consegue decretar: confiança mútua.