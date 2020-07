Pedido de desculpas: sinceridade ou hipocrisia?

Ao longo da minha vida, vi diferentes partidos entrando e saindo do governo sem pedir desculpas ou fazer autocrítica. Quem viu alguém exigindo, do psdb, o pedido de desculpas pelos seus erros(corrupção, desemprego, quebra das empresas brasileiras etc.)? Ou do governo Sarney, ou dos generais? Nada, não se vê uma linha na imprensa. Críticas? Sim. Isto é normal e necessário. Mas do PT e do Lula é o que mais se vê.

Quando olhamos para as pessoas que exigem isto, descobrimos que, em sua maioria, apoiaram entusiasticamente o golpe de 2016 e as ilegalidades da Lava Jato, votaram em Bolsonaro ou anularam o voto, além de disseminarem o ódio contra petistas e minorias.

O PT errou? Claro. Ninguém do partido nega isto. Muita coisa podia ser diferente? Sim, muitas. Mas os acertos foram maiores que os erros. É isto que incomoda os tais cobradores de desculpas. E estes acertos levaram à vitória em quatro eleições seguidas. Sem censurar a imprensa, nem aparelhar a PF, MP ou o Judiciário. Tudo feito da forma mais republicana, como jamais se viu em 500 anos de nossa história.

Ninguém tem que pedir desculpas a quem quer que seja. O que se deve fazer é admitir os erros e pagar por eles, seja na justiça ou nas urnas. Mas isto serve para todos, não é apenas para um lado.

Ver a Globo, FHC e outros menos cotados exigindo desculpas do Partido dos Trabalhadores, depois de tudo o que fizeram ao país, nos dá engulhos. Eles são, na verdade, os grandes responsáveis pela situação atual do Brasil. As empreiteiras quebradas, a indústria naval destruída, o desemprego de mais de 40 milhões, um genocida na presidência, a perda dos direitos dos trabalhadores, os índios sendo mortos, a floresta amazônica sendo dizimada, o deboche com a educação e a saúde, a venda de nossas estatais, a entrega do pré-sal.

Não há nenhuma sinceridade no que diz essa gente. O que se tem é um bando de hipócritas que se vêem diante de uma tragédia, sabendo que são os principais responsáveis por ela, sem, no entanto, ter honradez para assumir seus erros. Isto serve, também, para quem lavou as mãos ou deu de ombros para o que era feito, mas preferiram o caminho fácil e covarde da omissão.

Não aos hipócritas.

