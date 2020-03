Peido de talco

Por Leandro Fortes, do Jornalistas pela Democracia



Os idiotas que nos governam criaram, em meio ao desespero, o conceito de "PIB privado" para alimentar o gado com um contra-argumento para as redes, diante da péssima repercussão do pibinho estilo 03, de 1,1%, em 2019.



A invenção, possível apenas em um governo de velhacos e farsantes, fez parte do pacote de distrações que incluiu a performance do palhaço Carioca, o bobo da corte dos Bolsonaros, e a posse de Regina Duarte, na Secretaria Nacional Cultura.



Canastrona, vestida em modelo de bolinhas, assim como suas sinistras acompanhantes - Damares e Michele -, Regina saiu-se pior que Carioca distribuindo bananas na frente do Palácio da Alvorada.



Num discurso pensado para ser engraçado, uma mistura de alusões a mitos, guloseimas, fantasias e explosões de gases com talco do cu de palhaços, Regina Duarte autoimolou-se diante de uma plateia especialmente preparada para o acontecimento: conservadora, ignorante e servil.



Poderá dizer, em suas memórias, que foi aplaudida no seu próprio enterro, em vida.



Em pouco tempo, sairá do governo, humilhada.

(Conheça e apoie o projeto Jornalistas pela Democracia)