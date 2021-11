Apoie o 247

Chicote do Pessoa

Pela união da esquerda por Lula Presidente

Por José Pessoa de Araújo

A união da esquerda

É uma necessidade

Vamos deixar as divergências

Esquecer a vaidade

A cobrança é pertinente

De toda a sociedade

Deixa a direita brigar

Buscar a terceira via

Vamos apoiar o Lula

Sair dessa agonia

Ninguém aguenta mais

Sofrer com a tirania

Bolsonaro é um câncer

Precisa ser extirpado

Esse ser tão desprezível

Quer ver o pobre lascado

Vamos expulsar esse monstro

Que tem nos prejudicado

O Brasil nunca viveu

Um momento tão cruel

O povo passando fome

Bebendo taça de fel

A miséria se acentua

O pobre dorme na rua

Seu cobertor é o Céu

Vamos tirar Bolsonaro

Do Palácio do Planalto

Esse monstro genocida

Vai pagar um preço alto

Pelas maldades que fez

No morro e no asfalto

Esse fantoche idiota

Só ferra nosso Brasil

A cadeia é seu lugar

O nosso país ruiu

Um ser assim desprezível

Por aqui nunca se viu

Bolsonaro envergonha

A todos nós brasileiros

Bem diferente do Lula

Querido no mundo inteiro

Um nordestino arretado

É nosso querido guerreiro

Com a esquerda unida

A direita não respira

O povo está consciente

Não acredita em mentira

Com Lula na Presidência

A elite podre pira

Em dois mil e vinte dois

Leia direito a bula

Se vierem te enganar

Fique igual uma mula

Responda em cima da bucha

Meu presidente é o Lula

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.