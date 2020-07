Perdão, mas vamos fazer política ou não?

Não ter dúvida dos propósitos, objetivos e meios é a diferença entre quem fica e quem avança e a defesa da vida do povo brasileiro e da nação são imperativos do qual não podemos recusar, ainda que as saídas sejam amargas e nos constranjam edit

Meu pai ensinou uma lição que sempre trago comigo: "não se pode pedir desculpas, porque a culpa - se existe - não há ninguém que possa tirá-la; deve se pedir perdão".

Não quero parecer um daqueles sujeitos ingênuos ou inocentes, mas me causa curiosidade e expectativa o gesto da maldita Rede Globo em pedir que se perdoe o PT. A bem da verdade, quem deveria pedir perdão e remissão é a Globo, mas aí a história é outra.

Não sou petista e, portanto, tenho limites para arguir ou ponderar sobre a dor, revolta e situação alheia. Mas sendo de um partido comunista, ferrenhamente combatido, perseguido, massacrado ao longo de um século, permito-me dizer que tal indício apela e admite uma vexada e desconfortável autocrítica da Direita arrependida e que não sucumbiu por completo ao fascismo.

Isso por certo não basta e não é recomendável ao primeiro aceno sair em desabalada carreira para reconfortar-se junto aos algozes. Tampouco abdicar de critérios e juízos para fixar qualquer diálogo e negociação. Porém, simplesmente ignorar o aceno, entendê-lo dentro de um contexto mais amplo e considerar os aspectos e perspectivas não configura crime ou pecado.

É duro saber perdoar, ainda mais estando ciente de que os crimes e culpas atribuídos foram obras de um plano mesquinho, sujo e maligno que desandou no meio do caminho. Fosse bem sucedido, com a aristocracia tucana a conduzir o país, sem dúvida nenhuma estariam mancheteando mentiras e trabalhando diuturnamente para reduzir o PT e a Esquerda a poeira.

Mas a vicissitude da Política é essa mesma: não tratamos as questões apenas por fatos pretéritos ou por conjecturas futuras, imprescindível é fazê-la no instante atual, porque mais do que em qualquer outra situação, em Política "cavalo encilhado não passa duas vezes". Os exemplos históricos estão recheados de alianças e combinações improváveis, orientadas pela primazia da necessidade e do objetivo temporário, pontual e delimitado em comum.

Escolher o terreno, as armas e o inimigo é princípio básico em toda estratégia. Se abrirmos múltiplas frentes de luta e unificarmos o campo adversário, piores serão as condições de combate e menores as possibilidades de êxito. Não se trata, portanto, de perdão, mas de enfrentar o duro, intrincado e complexo jogo de forças, interesses e movimentos de uma luta muito maior do que a simples declaração de fé.

Não ter dúvida dos propósitos, objetivos e meios é a diferença entre quem fica e quem avança e a defesa da vida do povo brasileiro e da nação são imperativos do qual não podemos recusar, ainda que as saídas sejam amargas e nos constranjam. O poder, camaradas, não se forja com belos discursos e rodeios, há de se ter decisividade e convicção, do contrário não triunfaremos.

Arranjos amplos tem sido a tônica da resistência e de algumas vitórias. Antes a Globo aberta ao nosso campo do que fechada com Bolsonaro. Não é uma fórmula, mas também não deixa de ser um caminho, pois carecemos de tempo para virar o timão dessa embarcação à deriva e a perigo chamada Brasil.

