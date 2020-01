Perigo: a reforma da Guedes será a partidarização do setor público

"Alguém avise ao ministro que a 'estabilidade' do funcionário público não é uma invenção brasileira. Ela foi adotada, aqui e em outros países, precisamente para evitar que o funcionário necessite ser 'aprovado' por seu chefe – e entenda-se por chefe exatamente aquele servidor comissionado que foi indicado pelo político que detém o poder no momento", escreve Rogério Correia. "Ou seja, a tal 'estabilidade' tão criticada por Guedes e ultraliberais é quem garante uma vacina do setor público contra a partidarização", acrescenta edit