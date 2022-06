Pesquisa mostra consistência do apoio a Lula

Apoie o 247

ICL

Paulo Moreira Leite, 247 - Mesmo admitindo a importância relativa das pesquisas de opinião, em particular quando envolvem conceitos, cabe reconhecer o valor do levantamento do DataFolha.

Após ouvir 2556 pessoas acima dos 16 anos em 181 cidades brasileiras, o instituto registrou um crescimento das ideias de esquerda entre brasileiros e brasileiras. Nada menos que 49% dos entrevistados se identificam com ideias de esquerda, contra 34% alinhados à direita e 17% ao centro.

Numa postura que questiona a mitologia consagrada de que o brasileiro é um povo alienado, sem noção de seus direitos e das possibilidades do país, mergulhado num conservadorismo sem limites nem remédio, o levantamento mostra uma população atenta a sua realidade, que procura aprender com a própria experiência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assim, num país onde o neoliberalismo de Paulo Guedes e Bolsonaro jogou a economia no fundo do poço com privatizações e abertura ao imperialismo, 72% acham que o governo deve ser o maior responsável por fazer a economia crescer. Contra uma reforma trabalhista diminuiu os salários e elevou o trabalho precário, 56% acham que as leis trabalhistas devem ter seus benefícios ampliados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na mesma linha, 76% estão convencidos de que a pobreza está ligada à falta de oportunidades. Contra a violência, 63% acham que posse de armas deve ser proibida. Contra a intolerância bolsonarista, 79% acham que a homossexualidade deve "ser aceita por toda a sociedade".

Comparado com o levantamento anterior, feito em 2017, a diferença é clara. Há cinco anos, eleitores à esquerda e à direita se encontravam em empate técnico: 41% a 40%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O país vivia outro momento, em 2016, Dilma obteve uma reeleição com diferença de 3% nas urnas sobre Aécio Neves. Mas acabou deposta por um golpe parlamentar, a partir do qual o sistema político transitou para uma semi-ditadura, iniciada com a prisão de Lula, que abriu caminho para a eleição de Bolsonaro.

Em 2022, o levantamento traduz a consistência do apoio da dos brasileiros e brasileiras a Lula. Os mesmo eleitores que anunciam a preferência pelo personagem alimentam opiniões que coincidem com a orientação de seu programa de governo e refletem, genericamente, a herança política petista.

Para quem já compreendeu que o voto em outubro será apenas o primeiro desafio a ser encarado no árduo esforço de reconstrução do país, a população manda dizer que estará ao lado de Lula nos pontos essenciais de seu programa de governo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Numa democracia, este constitui um grande trunfo para a sustentação de um presidente popular. Deve ser valorizado na campanha, e, em caso de vitória, ampliado e reforçado durante o mandato.

Alguma dúvida?

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE