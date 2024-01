PF investiga se Carlos repassava ao pai informes da Abin clandestina

Apoie o 247

Tudo indica que a busca e apreensão de hoje nos endereços de Carlos Bolsonaro resultou de informações obtidas na busca e apreensão de Alexandre Ramagem - há indícios de que a Abin repassava a Carlos informes acerca do monitoramento ilegal de adversários e de aliados, por meio do First Mile e outras ferramentas de espionagem, um crime gravíssimo contra o estado e a população brasileira.

Agora a PF investiga se Carlos repassava as informações ao pai, o cabeça da cadeia de comando. O que, convenhamos, é óbvio que acontecia.

Se houver provas disso - a busca e apreensão teve esse escopo - estará provado o elo entre Bolsonaro e a Abin clandestina, cujas atividades, segundo a PF, fizeram parte dos “atos preparatórios” do 8/1.

Se ficar provado que Bolsonaro recebeu informes da Abin clandestina, que estava envolvida na tentativa de golpe de estado, não vai dar mais para ele dizer que não sabia de nada.

