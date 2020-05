PF pode ser...

Maldosos os que acham que PF que o Bolsonaro falou significa Polícia Federal. Pode ser tanta coisa.

Ponto Frio, rede importante de lojas, Ponto de Fuga fundamental numa situação de aperto como essa, Puta Francesa, uma tradição machista, Pente Fino, o que não fazem, Passa Fora, Peito de Frango, fritinho é muito bom, Patinho Feio, será que algum dos filhos se acha? Proteção ao Flávio, claro, Peito de Fora, proibido, Puta Frio, é o que está fazendo aqui na serra, Peixe Frito, Palhaço Frajola, será que existiu? Pinga Fogo, Pilha Fraca, a do meu teclado agora, Pilha Forte, é o que vou colocar no teclado, Pega Fogo, em Brasília, Praia Famosa, todo mundo no calçadão, Poço Fundo, onde estamos, Prata Fina, tive que vender, Prata Falsa, foi o que disseram da minha, Passo Fundo, terra do Tarso de Castro, Pista Falsa, é a que mais eles querem que sigamos, Prato Feito, muito bom e barato, Prato Frio, é como normalmente vem o prato feito, Proteção à Família (Bolsonaro), Palavra Falada, porque a escrita está em queda, Pé Frio, agora existem muitos, Passo Firme, mas dentro de casa, Porrada Feia, é o que levamos, Príncipe Friedrich, Princesa Fedora, lembram? Peixe Fedorento, Pé Fedorento, Pé com Frieira, ( que horror) Passo em Falso, é o que deram quem votou no Bolsonaro, Porta Falsa, a do Palácio do Alvorada, Porta dos Fundos, batendo firme, Porta da Frente, trancada, Piso Frio, Perfume Francês, caríssimo com o euro do jeito que está, Pele Fina de tanto passar álcool em gel, Pé no Freio, por causa da quarentena, Pisa Fundo, se precisar fugir, Papo Firme, nostalgia, Panela Furada, Posto Fechado, os do INSS, Preço Fechado, não existe mais, Prisão Federal, anda vazia, Porteira Fechada, mas sem nada dentro, Pacote Fechado, mas cheio de surpresas, Prego Frouxo, e começa tudo a cair, Papo Furado, o desse governo, Passar a Ferro, Papel Fino, papel manteiga, lembram? Paixão Fatal, a dos bolsomínios, Palavra Final, todo dia uma, Presa Fácil, se não reagirmos, Pneu Furado, e a borracharia fechada, Prazo Final, esse me dá medo, Prova Final, foi adiada, Povo Feliz, não é o nosso, Pinto de Fora, êpa! e Ponto Final.

Não venham mais me dizer que PF é Polícia Federal? senão vou ficar P... da vida e mandar todo mundo se F...

