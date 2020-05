Pichação fascista em BH: “Jornalista bom é jornalista morto”

O tapume de uma obra na avenida Alfredo Balena, em Belo Horizonte, amanheceu com uma pichação fascista de arrepiar: “Jornalista bom é jornalista morto”. E em outra parte: “Colabore com a limpeza do Brasil, mate um jornalista, um artista comunista por dia”.

A presidente e o vice-presidente do Sindicato, Alessandra Cezar Mello e Daniel Augusto Resende Camargos, respectivamente, fizeram um boletim de ocorrência e uma denúncia ao Ministério Público, pedindo a identificação do autor ou autores. Câmeras de segurança da loja ao lado do tapume poderá ajudar na identificação.

- Depois nós viremos aqui trocar esta sujeira por um belo grafite em que estará escrito. Jornalista bom é jornalista vivo e que incomoda – disse Alessandra.

O fascismo avança. Se não reagirmos, eles passarão.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.