Pílulas de sabedoria

ICL

Em apenas três frases, Lula resumiu como devem ser as relações entre os presidentes da República e da Câmara, na entrevista ao UOL:

“O presidente da Câmara não depende do presidente da República; o presidente da República depende do presidente da Câmara”.

“Presidente da República não tem que se meter na eleição do presidente da Câmara porque, se perder, ele tá lascado”.

“Quando me informaram que Severino Cavalcanti foi eleito presidente da Câmara e não Luiz Eduardo Greenhalgh, candidato do PT, eu estava em Suriname. Eu nem o conhecia. Imediatamente liguei pra ele e falei: a primeira coisa que eu quero fazer ao chegar no Brasil é tomar um café da manhã com o senhor. Tomamos o café e assim ficamos amigos para sempre”.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

