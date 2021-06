Polícia, para quem gosta de polícia!

Foi revelado, há pouco, que a Polícia Militar de Pernambuco enviou pelo Instagram saudações ao Bolsonarismo. Depois apagadas. Essa situação, bem como o que se passou no fim de semana passado, revela claramente a existência de comandos paralelos nas polícias militares dos estados da federação brasileira. O episódio que resultou a destituição do Comando Geral da PMPE vem por a nu o problema grave da quebra de comando na tropa, e os indícios do projeto bolsonarista de criar um milícia diretamente ligada a ele, a partir de grupos autônomos nas polícias estaduais, a serem utilizados numa eventual tentativa de golpe e guerra civil no país.

Aquilo que foi tentado na Bahia: provocar uma sublevação da tropa em razão da morte de um soldado como forma de justificativa de uma intervenção militar no estado baiano, governado pelo PT. Chegou a hora da verdade, ou se faz uma depuração radical desses bolsões malignos, golpistas e fascizantes no interior das PMs, ou vai se consolidar o processo de erosão da autoridade dos governadores estaduais sobre suas tropas.

Aliás, a questão remete outra vez para a necessidade da extinção da Polícia Militar, ou seja, a desmilitarização da segurança pública e a unificação das polícias. Está mais do que na hora de voltar a esta discussão sempre tão oportuna e séria.

