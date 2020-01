Popularidade de Bolsonaro vai crescer mais uma vez; entenda por quê

O colunista Gustavo Conde afirma que Jair Bolsonaro prossegue em lua de mel com a imprensa brasileira. Ele diz: "o caso da exoneração-recontratação-demissão de Vicente Santini, ex-número 2 da Casa Civil, é emblemático. Bolsonaro viu a repercussão negativa do uso do avião da FAB por Santini, demitiu na hora e foi agraciado por manchetes que mais pareciam notas de sua assessoria de imprensa" edit