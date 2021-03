Por boas noites de sono ao Prefeito Rafael Simões

Em entrevista para a rádio Difusora, o prefeito de Pouso Alegre - MG, Rafael Simões (DEM)¹ disse que: “vai chegar um momento que as pessoas vão me cobrar dessas mortes e eu não quero dormir com a consciência pesada. Eu quero ter certeza que eu lutei até o último minuto para fazer o melhor para a população.”

Para não culpar o verdadeiro responsável pelas mortes, o conhecido genocida, Simões se exime da responsabilidade e joga a culpa na população pelo que acontece no país e em Pouso Alegre. Aos irresponsáveis, “que não têm consciência ou cultura, que fazem política e têm partido, que espalham fakenews”, Simões suplicou: “Nos ajude, pelo amor de Deus”.

O prefeito não nega a gravidade do problema, afinal a ocupação das vagas de UTI no hospital do município já ultrapassa o percentual de 115%², o que nos inclui no colapso sanitário por que passa o restante do país. Sua gestão da pandemia, no entanto, se resumiu a publicar decretos sem prever as condições para seu cumprimento e fazer falas emocionadas pelas redes sociais pedindo "consciência" à população. O mesmo prefeito que implora aos pousoalegrenses por "consciência", curiosamente, dramatizou e lamentou, em vídeo publicado nas redes da prefeitura ainda no mês de fevereiro, já com a pandemia saindo de controle, a decisão da justiça de fechar as escolas que haviam retornado no mesmo mês³.

Faltou planejar e executar a política de conscientização – carros de som, outdoors, distribuição de máscaras aos pobres -, bem como construir a necessária estrutura burocrática para a realização do controle e fiscalização das novas regras instituídas: o município, que possui quase 150.000 habitantes, segue com 15 vigilantes sanitários para atender mais de 6.000 estabelecimentos.

O que mais chama a atenção em sua entrevista, compartilhada e aplaudida por grande parte da população, é sua narrativa contraditória que busca proteger o presidente e manter o apoio do eleitorado bolsonarista na cidade – Bolsonaro recebeu 72% dos votos válidos – e ao mesmo tempo criticar pessoas que acreditam em tratamento precoce e negam a gravidade da pandemia.

O vídeo começa com o Simões se perguntando, indignado, “o porquê que uma pessoa acredita que se ela tomar a ivermectina ou cloroquina ela se torna um super herói e fica tudo bem”. Em Pouso Alegre, mais da metade dos pacientes entubados no Hospital fazia uso do tratamento precoce. Simões questiona: “Aí você pergunta para as pessoas: porque você não acredita que nós estamos indo pro colapso? Porque você não acredita que vai faltar oxigênio? Porque você não acredita que os médicos estão extenuados, que os funcionários dos hospitais não estão aguentando mais? Porque você não acredita nisso e acredita numa mentira?”

Não nos parece muito difícil responder estas questões. Basta conhecer as mentiras que o Presidente da República dissemina todos os dias pelas redes sociais. Por que o povo não acreditaria na eficácia da ivermectina se o Ministério da Saúde, quando criou o aplicativo para facilitar o acesso a informações sobre o coronavírus, recomendava o tratamento precoce? Está bem claro que não é sem razão que se formaram em nosso país movimentos sociais em defesa de tratamento precoce e contra medidas de restrição. No entanto, a mensagem de que a falta de respeito e cultura do nosso povo trouxeram nosso país ao caos atual cai como uma luva aos brasileiros com alto complexo de vira-lata.

Enquanto Simões se debate e dissimula sua indignação a respeito da crença das pessoas em fakenews, refere-se a Bolsonaro como "pessoa pela qual eu tenho bastante consideração”. Ainda diz que se Bolsonaro “resolver que ivermectina, cloroquina e tudo mais que ele resolver é importante, a Prefeitura vai oferecer”. Essa fala, totalmente descolada da ideia geral, busca confundir a população sobre sua posição, afinal, ele reafirma que é a ciência que decide sobre o tema.

Toda essa obscuridade retórica não é acidental. Simões sabe muito bem que Pouso Alegre votou em peso em Bolsonaro e não quer se desgastar para a eleição de 2024, em que irá indicar um sucessor. Não apenas, Simões está preocupado com a ascensão de Lula no cenário nacional e claro, voltaria a apoiar o fascismo – se necessário. Para apagar o debate político, o prefeito diz que seu partido é o povo e que as pessoas estão sendo usadas, pois paramos para discutir 2022: clássico grito dos bolsonaristas desesperados após a volta do Lula.

Em meio a tantos ‘desabafos’ contraditórios, assume à contragosto que Bolsonaro e também governador Zema são responsáveis pelo colapso do sistema de saúde e a morte de quase 300 mil brasileiros: “talvez se tivéssemos um comando único talvez não tivéssemos nessa situação que tamos (sic)”. De fato. Isso significa dizer que as mortes eram evitáveis, principalmente por uma atuação do governo federal. E como todos sabem é por isso que Bolsonaro é chamado de GENOCIDA.

Então Simões, não nos diga que: “Todos estão fazendo o possível para salvar vidas”. Isso é mentira. Quer dormir tranquilo? Tome posição e garanta o cumprimento de seus decretos.

1 - Página do Facebook Rede Moinho 24 Pouso Alegre: Simões rasga o verbo e faz apelo desesperado em entrevista à Difusora HD. Acesso em: https://www.facebook.com/watch/?v=471265057241960

2 - https://pousoalegre.mg.gov.br/pouso-alegre.asp?id=15

3 - Página do Facebook da Prefeitura Municipal: Mães lamentam os prejuízos sofridos pelos filhos pela suspensão das aulas presenciais, proposta pelo SIPROMAG. Acesso em: https://www.facebook.com/PrefeituraDePousoAlegre/posts/3871186979610378

