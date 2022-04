Por que aposto em Lula?

Apoie o 247

ICL

Três fatores são decisivos para o sucesso de um candidato numa eleição majoritária: 1. Rede de apoio político e midiático; 2. Conjuntura social e econômica; e 3. Carisma e capacidade política.

Quando falo em rede de apoio político e midiático estou me referindo primeiramente às coligações partidárias. A capacidade do candidato em unir partidos e pessoas para um objetivo comum é essencial. Minhas análises mostram que - com exceção de 2018 – em todas as eleições para Presidente da República realizadas no Brasil, no século vinte e um, a disputa esteve entre aqueles que atraíram as maiores ou a mais fortes coligações eleitorais. Para governador e prefeito, respectivamente, do estado e do município de São Paulo, essa constatação se confirma em cem por cento dos casos. Minhas conclusões com relação à força das coligações eleitorais são construídas através da comparação dos resultados das votações proporcionais dos partidos coligados e a votação majoritária. No caso da candidatura de Lula, a construção de apoios políticos está se revelando de uma abrangência que vai desde as diversas matizes ideológicas de esquerda até o centro-direita.

Quanto a rede de apoio midiático a coisa é um pouco mais complicada. Aqui me refiro tanto aos meios de difusão de informações do próprio candidato quanto à mídia comercial que, a princípio, deveria cobrir o evento. Porém, é notório que não é somente isso que acontece. Interesses alheios aos interesses públicos estão presentes em grande parcela das coberturas. Quando nos aprofundamos na questão do espalhamento de informações, nota-se claramente que as disseminações de “Fake News” ganharam força redobrada a partir de 2018. Esse, a meu ver, foi um dos fatores que contribuíram para a vitória de Jair Bolsonaro, quebrando a sequência de vitórias obtidas por candidaturas sustentadas por coligações mais fortes, apontada acima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O segundo elemento mencionado, a conjuntura social e econômica, determina se os eleitores estarão dispostos a manter o governante ou eleger alguém mais preparado para resolver os problemas que os afetam. Como dizem os especialistas: é o que define se teremos uma eleição de mudança ou continuidade. No caso do Brasil, o povo vem sentindo na pele os problemas que se acumulam: perda de posição na linha social, fome, desemprego, inflação, desproteção na área de saúde, mudança das leis trabalhistas, mudanças das leis de aposentadoria, impossibilidade de estudar, e por aí vai.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No próximo pleito, a desesperação e a falta de horizonte deverão exercer forte influência na votação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O dom natural de despertar admiração e respeito, somado à capacidade de se expressar de forma espontânea e direta, conversar com as pessoas, expor as suas ideias, convencer, agregar e simplesmente falar a linguagem do povo são os pontos fortes de Lula. Esse é o fator que inicialmente citei como sendo o carisma e capacidade política.

Seria impossível para um candidato dominar todas as competências e habilidades necessárias para governar um país: economia, administração, saúde, educação, habitação e assim por diante, mas é indispensável que tenha ao menos uma visão crítica de todas essas áreas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula já deu mostras de que não precisa de um “posto Ipiranga”. É um candidato que sabe quais são as mudanças necessárias para fazer o país voltar a crescer e, mais do que isso, como implementá-las.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE