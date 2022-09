Por que Leonardo Giordano é fundamental como deputado?

Apoie o 247

ICL

Primeiramente precisamos olhar atentos para a composição da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A renovação tem sido mínima nos últimos anos. E a manutenção dos mandatos reflete, em vez do seu desempenho, o privilégio daqueles que estão no poder e não saem. Nesse sentido, é urgente que parlamentares comprometidos com as causas populares ocupem este espaço de decisão fundamental para a recuperação do Estado.

Giordano acumula características essenciais para estar na ALERJ. Ele pensa a política como deve ser, em sua mais profunda potencialidade: a de representar os anseios de quem mais precisa. Leonardo Giordano significa, hoje, a renovação com experiência. Ao acumular cinco mandatos como vereador em Niterói, e sendo ex-secretário das Culturas do município, o jovem que começou fazendo campanha pedindo votos dentro de ônibus, dividindo vale-transporte com um pequeno grupo de amigos, demonstra total capacidade e maturidade para levar a nível estadual todas as suas conquistas obtidas em Niterói - e são muitas -, para todo o Rio de Janeiro.

Neste artigo-testemunho, não vou me debruçar nas propostas do moço, que podem ser conhecidas facilmente em suas redes sociais ou nas ruas. O objetivo aqui é o despertar de um único sentimento: não podemos manter os mesmos na ALERJ. Pois, ao mantê-los, teremos os mesmos resultados dos últimos anos. Repetir o mesmo padrão e esperar resultados diferentes é insano. O que torna Giordano imprescindível nesta disputa, na qual está em jogo o futuro de todos nós, é sua experiência, equilíbrio e responsabilidade de ser parte dessa renovação necessária no legislativo.

Giordano é fundamental porque enfrenta qualquer desafio, porque pensa em políticas para o povo. Sua forma de fazer as coisas não é imediatista, porque tem solidez em seus projetos. Seu raciocínio é sempre para que a iniciativa seja estruturante. Em outras palavras, cria projetos que garantem, de fato, os direitos da população.

De perto, em qualquer 15 minutos de conversa, é fácil entender sua assertividade de pensamento. Sabe quem é, de onde veio e para onde quer ir. E, principalmente, o porquê. Recentemente, em uma conversa informal, perguntei por que ele dedicou sua vida pelo coletivo. Sem titubear, ele respondeu: porque não sei viver de outra forma, não consigo dormir pensando que tem gente passando fome, não consigo aceitar calado o sofrimento e a covardia. Se um político vê uma injustiça e se cala, ele está no lugar errado. Por isso, a insônia de Giordano é o que garante que ele continue no bom combate.

Giordano de fato impressiona. A fluidez, a maturidade, a preocupação com o próximo e a verdade em seu olhar. A prática como critério da verdade está no reflexo de suas ações, história, trajetória de luta e resultados. Mais da metade de sua vida dedicada ao povo. Leonardo ou Léo, para mim, sempre Giordano, é esperança em tempos melhores. Um parlamentar progressista com sangue nos olhos, ideal concreto na cabeça, pés no chão e coração pulsando por mudanças. Giordano está atento e forte na luta contra aqueles que só querem destruição, ódio e massacre do povo pobre.

Chamem de publicidade, puxa-saquismo, do que quiserem. Eu escrevo de peito aberto, com a certeza de que ainda estamos em um Estado Democrático de Direito, e defendo quem eu quiser publicamente. Sei que o comunista de Niterói, que hoje arrasta uma multidão ao seu lado, vai lutar com coragem e afeto por todos nós, sempre. Na Cidade-sorriso, na ALERJ, onde estiver. E como sempre te disse: é uma honra dividir as trincheiras ao teu lado. À luta e à vitória, camarada!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.