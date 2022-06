Por que Marília é o voto mais petista que Pernambuco pode dar?

"A verdade sobre a democracia interna do PT e as chantagens do P$B", segundo Fany Bernal edit

2022 é um ano de decisão. É o ano em que o Brasil terá a chance e o dever de tirar do comando de nosso País o pior governo que já tivemos. Marcado por sua política anti-povo, de ódio, de perseguição, de revogação de direitos, de autoritarismo e desmonte da soberania nacional. E está claro que para que isso aconteça temos uma missão: eleger Lula para a Presidência da República e garantir bancadas federais e estaduais fortes e comprometidas com o campo progressista e seu projeto popular, democrático e de justiça social.

Nós, pernambucanos e pernambucanas, temos uma responsabilidade grande pela frente. Afinal, a história recente de nosso país já provou que foi um filho de nosso estado que fez o melhor e mais inclusivo governo que o Brasil já teve. E o que posso dizer de alguém, que como eu, é cria dessa terra chamada Garanhuns? Terra natal de Luiz Inácio Lula da Silva, terra dos povos tradicionais, quilombolas e indígenas.

Coerência e justiça. São essas as palavras que me fizeram tornar pública uma decisão que, no meu íntimo, já estava tomada: apoiar a pré-candidatura de Marília Arraes ao Governo de Pernambuco. E o fiz de forma clara e transparente, como sempre agi. E por que fiz essa escolha? Porque apoiar Marília é apoiar o projeto que mais está ligado ao que eu defendo, que mais representa o orgulho que tenho de lutar pelas bandeiras e pela história do meu partido. Votar em Marília é votar naquilo que o PT sempre defendeu. É votar no projeto que representa Lula e o povo brasileiro.

Votar em Marília é votar no projeto que vai combater a miséria e diminuir as desigualdades. É votar em quem vai olhar para as mulheres, para as crianças, para os idosos, para a população mais carente e vulnerável de um jeito que nenhum dos outros candidatos vai conseguir, porque Marília tem a sensibilidade e a força de uma mulher que é mãe.

Posso ir mais além e dizer que votar em Marília é votar em quem luta por dignidade menstrual, igualdade racial, educação global, saúde universal, justiça social, pelo nosso Pernambuco imortal!

Sou filiada ao PT desde 2019. Minha militância petista é ainda anterior à minha filiação. Foi pelo PT que decidi disputar, pela primeira vez, um mandato eletivo de forma coletiva. Disputei e venci. Em Garanhuns, antes de nossa mandata, houve apenas um vereador eleito pelo partido. Fui eleita presidenta municipal do PT de Garanhuns. Sou petista muito antes de estar filiada, sou a voz que defende o PT na Câmara, nas redes e nas ruas da cidade de Lula. Sendo assim, como ter uma atitude diferente? Como ignorar, passar a borracha da hipocrisia e apoiar a pré-candidatura ao Governo de Pernambuco do PSB? O mesmo PSB que há menos de dois anos estava desdenhando e xingando Lula, o PT e Marília Arraes, a quem atacaram da forma mais baixa e vil, inclusive em sua vida privada, sua fé e sua história durante a campanha pela Prefeitura do Recife? Como virar a página, aliás quantas páginas temos de virar para manter o PSB no poder do nosso estado?

Como esquecer as palavras desse mesmo pré-candidato socialista que, em 2016, como deputado federal, fez um discurso machista e fervoroso ao votar favorável ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff? Como colocar embaixo do tapete os 16 anos que o PSB vem tratando Pernambuco como um curral eleitoral, sem políticas públicas eficientes e eficazes, especialmente para os que mais precisam? Como fingir não ver as consequências do desmonte da saúde com as ordens de serviços que terceirizam a administração de nossos hospitais regionais com as OSS, atacam a educação, as políticas de assistência social, a transparência, do desenvolvimento sustentável, da economia com justiça social patrocinados pelo PSB, que parece ter esquecido por completo o significado do S de sua sigla, que no passado foi a marca de grandes líderes, a exemplo de Miguel Arraes? Como apoiar um projeto que trata Pernambuco com o descaso que vemos nas nossas estradas e na nossa zona rural? Nem eu e nem nenhum ou nenhuma petista que siga firme na defesa dos princípios que fundamentam o estatuto, a história e o legado do PT poderia tomar uma atitude que não seja a de apoiar Marília!

Estranhamente ao que seria o esperado de um partido cuja democracia interna faz parte de seu estatuto e de sua vida orgânica e de seu legado, o que vi acontecer, na sequência ao anúncio de minha decisão, foi o início de um cruel e antidemocrático processo de ameaças e perseguição. E por quê? Porque algumas lideranças do meu partido optaram por sucumbir às chantagens e exigências do PSB, que se acha dono de Pernambuco, dono dos sonhos de nossa gente e mais: donos de Lula!

Mas não são ameaças e nem mesmo retaliações concretas que irão me tirar do caminho onde sempre estive. Nem a mim e muito menos aos companheiros e companheiras que dividem os mesmos sentimentos e convicções: Livrar o Brasil de Bolsonaro e também tornar Pernambuco no melhor estado do Brasil.

Sigo firme, mas tranquila. Sou Fany Bernal, vereadora de Garanhuns na Mandata coletiva Fany das Manas. Defensora da nossa gente, orgulhosa do nosso povo e da nossa terra. Sou Lula presidente, Teresa Leitão Senadora e Marília Arraes governadora!

