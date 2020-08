Povo Paiter Suruí perde mais uma liderança para a Covid-19

É a segunda morte na Terra Indígena Sete de Setembro essa semana.

Renato Labiway Suruí estava internado há mais de 15 dias em hospital do município de Cacoal e faleceu na noite desta quinta-feira, 28.

Na segunda-feira, o povo que tem apenas meio século de contato perdeu Iabibi Suruí.

As aldeias têm dezenas de infectados e dois estão internados em Unidades de Tratamento Intensivo – UTI.

Celso Suruí, disse que não tem palavras pra expressar a dor da família.

“São perdas inesperadas que aconteceram de forma tão rápida e jamais esperávamos por essa tragédia. Deixa todos nós familiares órfãos. Isso é resultado do descaso do governo com os povos indígenas nessa pandemia”, desabafou Celso.

Renato tinha 50 anos, sete filhos e morava na aldeia Lapetanha.

Ele é irmão de Almir Narayamoga Suruí, liderança que vem denunciando por meio das redes sociais a falta de políticas públicas para proteger seu povo e território.

“Não são só perdas de lideranças indígenas, mas de seres humanos. O governo deveria agir com responsabilidade para garantir saúde indígena de qualidade, porque todo ser humano tem direito de ter”, disse Almir.

Iabibi foi enterrado sem ritual indígena e conforme orientação do Ministério da Saúde, rápido e sem aglomeração.

