A poetisa Cristine Nobre Leite aponta as perspectivas para 2022 edit

Apoie o 247

ICL

Cipó de Aroeira

Prepare camarão pra eleição

Por Cristine Nobre Leite

Vinte e dois já foi surfando

Na onda de um camarão

Que causou indigestão

Desceu e saiu causando

O intestino estufando

Deu gases ,entupimento

Esse tão caro alimento

Por pouco não foi letal

Um temperinho de sal

Pra nosso entretenimento

Só não foi divertimento

Ver tanta água na Bahia

Enchente que causaria

Destruição, sofrimento

Com gente em padecimento

Sem apoio Federal

Sequer nota oficial

Saindo de um Presidente

Que está sempre dormente,

Alheio e amoral

PUBLICIDADE

Nunca é tarde pra mudar

Diz um antigo ditado

Mas é preciso cuidado

Quando a urgência é salvar

Pra se solidarizar?

Governo é também omisso

Não tem nenhum compromisso

Com o povo brasileiro

Se omitiu o tempo inteiro

Vamos parar logo isso!

Sua má saúde é campanha

Pra nos sensibilizar

Difícil de acreditar

Naquela facada estranha

Talvez invente façanha

Para ter favorecimento

Falta-lhe bom argumento,

Preparo para um debate

Pro Bozo o xeque mate

Com perda e afastamento

PUBLICIDADE

Política pra encerrar

Carreira de Bolsonaro

O Brasil pede amparo,

Pede pra Lula voltar

Um gigante pra mudar

Os rumos dessa Nação

Que tenhamos eleição

Com a esquerda bem pra cima

Com verso e boa rima

Com cerveja e camarão

PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.