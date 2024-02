Prisão de Bolsonaro não é para já

Apoie o 247

Tudo o que os bolsonaristas querem é que Bolsonaro seja preso de sopetão, a qualquer momento, na calada da noite, para esgrimir o discurso de perseguição.

Mas isso não vai acontecer.

Não há pressa alguma, nem na PF nem no STF. A pressa é inimiga da investigação. Ninguém quer correr o risco de as provas serem insuficientes ou inconclusivas, com brechas que possam invalidá-las. Nem a opinião pública nem a comunidade jurídica podem ter dúvidas acerca delas.

Hoje circulou a informação que a PF planeja encerrar as investigações em junho.

Como o recesso cai em julho, o inquérito vai chegar à PGR em agosto.

Ler a papelada com atenção e escrever um parecer não leva menos de um mês.

Portanto, se a PGR mandar o inquérito para frente, ele vai chegar ao STF em setembro.

Ler a papelada e cada ministro escrever seu voto não vai levar menos de um mês. Outubro.

Tal como os condenados à cadeira elétrica, nos Estados Unidos, ficam no corredor da morte à espera da sua vez, Bolsonaro ficará exposto na vitrine da infâmia por muito tempo.

Sabendo que sua vez vai chegar.

E que chefe máximo a pena é máxima.

