Prisão de Wajngarten estremeceria relação Brasil-Israel

Lobista judeu na mira da CPI

O senador Renan Calheiros(MDB-AL) pisou no acelerador político dentro da CPI ao pedir prisão do ex-chefe de Comunicação do governo Bolsonaro, Fábio Wajngarten, considerado menos servidor e mais lobista de grandes interesses internacionais relacionados à comunidade judaica; antes de fazer juramento de dizer a verdade ao presidente da CPI, senador Omar AziZ(MDB-AM), Wajngarten jurou pelos princípios morais do judaísmo herdado dos seus pais judeus; no entanto, o que ele mais fez foi mentir na CPI; a inescrupulosidade do ex-ministro da propaganda bolsonarista, considerado um dos articuladores do gabinete do ódio, no Planalto, encheu as tampas do senador Calheiros que, sem paciência, pediu prisão dele; a posição conciliatória do senador Aziz de jogar água na fogueira, imediatamente, salvou o lobista judeu, defensor dos interesses judaicos, especialmente, no contexto da guerra das vacinas; esta, no momento de pandemia, envolve, de um lado, os laboratórios privados anglos-saxãos, dominados por oligopólios privados, dominados pelo capital judaico, de outro, os laboratórios concorrentes estatais da China, Rússia e Cuba; Wajngarten, no governo, trabalhou, preferencialmente, para aproximação de Bolsonaro de Israel, aliado dos laboratórios farmacêuticos ocidentais; a prisão do ex-secretário, como deseja Renan Calheiros, criaria desentendimento internacional, que poderia abalar relações Bolsonaro-Benjamim Netanyahu, com reflexos imediatos em Washington. Como se sabe, o governo Biden, mais do que nunca, está interessado em proteger indústrias farmacêuticas anglo-americanas, na guerra às vacinas chinesa e russa, na disputa do mercado em território brasileiro na pandemia.

Porta-voz do governo-fake

Sobretudo, na CPI, Wajngarten se revelou autêntico defensor de política de comunicação de governo fake news; as generalizadas opiniões dos senadores investigativos do fracasso do governo na pandemia evidenciaram que o alicerce do governo Bolsonaro é a mentira; Wajngarten mente o tempo todo e mostra ter sido ele o anti-comunicador por não oferecer à população a informação correta para ela se proteger do novo coronávirus; ele desinformou a sociedade ao misturar fanatismo religioso bolsonarista com os pressupostos da ciência; diz que cuidou dos protocolos científicos relativamente ao seu comportamento cidadão; mas não comunicou isso à população, ou seja, os ensinamentos básicos de formação da opinião pública como arma de salvação nacional diante do inimigo letal; ao contrário, a política de comunicação de Wajngarten jogou a população na escuridão e confusão ideológica; por isso, tergiversa em todas as indagações da CPI, irritando e tentando desmoralizar os senadores, fazendo-os de bobos alegres.

Judaísmo negado

Wajngarter desmoralizou até seu pretenso judaísmo como pressuposto do apego à verdade, que, segundo ele, dá vida e vigor a uma comunidade milenar da qual se disse orgulhoso de representar; jurou mas não cumpriu, mentiu e enganou no Senado brasileiro, onde se investiga o governo Bolsonaro; fugiu do seu próprio juramento; deixou inúmeras controvérsias que fortalecem convicções de que ele se revelou mentiroso compulsivo; desmoralizou a propaganda governamental; demonstrou ser propagandista fake news de baixa qualidade.

Verdadeira função

A incompetência de Wajngarten como pretenso profissional de comunicação social atestou que ele estava no governo não para exercer tal função, mas para desinformar e sabotar, como deixaram claros depoimentos dos ex-ministros da Saúde, na CPI, Mandetta e Teich; ambos tiveram negadas suas orientações fundamentais para combater o coronavírus transformadas em falsa política de comunicação pelo falso comunicador Wajngarten; sua técnica de comunicação foi a de desviar atenção da sociedade do rumo da salvação para o da destruição, marca registrada do negacionismo bolsonarista. No entanto, apesar do desserviço de comunicação social praticado por Wajngarten e as mentiras que proferiu, sua prisão criaria conflitos diplomáticos que estremeceriam relações Brasil-Israel. O governo Netaniahu, que, com apoio do governo Biden, massacra palestinos, sairá, certamente, em defesa do compatriota investigado e ameaçado de prisão em CPI do Genocídio.

