Privatização da água põe Ciro entre Brizola e Bolsonaro

Á água é o bem mais essencial para garantir a vida da comunidade. Seu destino ficará com o interesse privado ou predominaria o interesse público?

Traidor do nacionalismo?

Vargas, Jango e Brizola, os pais do trabalhismo, estão de olho em Ciro Gomes, que herdou o PDT trabalhista-brizolista, para saber o que vai fazer em relação à privatização da água, aprovada, no Congresso, pela direita radical bolsonarista, que ele deseja conquistar.

Á água é o bem mais essencial para garantir a vida da comunidade.

Seu destino ficará com o interesse privado ou predominaria o interesse público?

Toda a estrutura da oferta do líquido divino e maravilhoso dado pela natureza, está ancorada em legislação trabalhista-nacionalista varguista-janguista-brizolista.

A nacionalização da água é decisão histórica que levou à construção, em todos os 27 estados da Federação, de empresas públicas concessionárias para exploração do bem natural finito, como é, também, o petróleo.

Sob ideologia trabalhista, não norteou a exploração desse serviço o lucro privado, mas o interesse público.

Por isso, seu preço, em forma de tarifa, sempre foi flexível, conforme não apenas à lei da oferta e da procura, mas, sobretudo, às condições de vida da maioria da população.

As determinações macroeconômicas, em relação à oferta de água e saneamento à população, renderam-se, sempre, às variáveis, não, apenas, econômicas, mas sociais e políticas.

Quando, em tempos de vacas magras, os salários são vítimas da exploração exagerada da mais valia, sempre os governos deram e dão jeito de flexibilizar políticas de preços para o setor.

Essencialmente, os reajustes das tarifas são maleáveis conforme poder de compra dos salários.

Os neoliberais, no poder, jogam essas regras para o alto, em nome do lucro em primeiro lugar, acima do interesse público.

Como as empresas são públicas, o preço sempre se adequou ao interesse social.

Isso acontecia antes com o preço do petróleo, visando, sobretudo, garantir a competitividade da economia, no plano internacional.

E a Petrobrás nunca arcou prejuízo por agir dessa forma, o mesmo acontecendo com as concessionárias estaduais de água.

Para o agronegócio, por exemplo, a Petrobrás, sob orientação nacionalista, pratica preços do diesel, com vistas à competitividade global, onde o Brasil é líder.

A água, nesse sentido, é mais importante que o petróleo, dada sua universalidade como determinante da sobrevivência humana, que não pode se submeter ao interesse individual, à ganância, à exploração do lucro pelo lucro etc.

Dilema cirista

Ciro Gomes, que quer disputar eleição de 2022 pelo PDT, herdeiro de Brizola e do nacionalismo varguista-janguista, vai romper a regra, para atender o interesse privado?

A tentação em cima dele, para agir nesse sentido, é grande, porque pretende atrair a direita democrática neoliberal, afastando-a do fascismo ultrarradical bolsonarista, para a disputa presidencial.

O preço a pagar para conquistá-la, certamente, está posto na mesa pelos ultraneoliberais, como condição para apoiá-lo: privatizar a água.

Poderosos grupos internacionais anseiam em comprar, agora, na bacia das almas, as concessionárias de serviços de água e esgotamento, abocanhando estrutura produtiva e ocupacional, pronta e acabada.

Nesse contexto, a classe média vira obstáculo para ele.

Com a economia em frangalhos, tendendo a piorar na fase pós-coronavírus, ela estará completamente proletarizada, no ambiente de queda do PIB de 10% ao ano, com desemprego na casa dos 20% a 25% da população economicamente ativa.

Tal classe média proletária à vista estará, certamente, propensa a ir às ruas contra o ultraneoliberalismo pró-privatização da água e do salário mínimo real de R$ 600, podendo ir à R$ 300, se a economia não reagir à pandemia.

Se o pedetista cearense apoia privatização da água, jogará o custo em cima dessa classe média proletarizada, cujo poder de compra, com a bancarrota neoliberal, está virando pó.

Haverá investidor para jogar de R$ 700 bi a R$ 1 trilhão, no saneamento, básico, como promete o projeto de privatização, aprovado no Congresso, em meio à destruição do poder de compra dos salários?

O dilema de Ciro, então, será o de ou ganhar a classe média, reativa à privatização da água e dos serviços de esgotamento, em geral, negando a privatização, que a prejudica, ou perde-la, se for contra os seus interesses.

Se levantar bandeira bolsonarista, que é o desejo dos privatistas da água, como o senador coca-cola do Ceará, Tasso Jereissati, estará, politicamente, liquidado.

Mais uma vez, naufragaria diante da oposição contra a qual está se indispondo para ganhar a direita liberal, atraindo-a ao centro onde se encontra.

Diante desse imbróglio, pode ser que Ciro vá para Paris pensar.

